În 2014, s-au realizat 44 de transplanturi de rinichi

Numarul de operatii de transplant a crescut in ultimii ani, numai in 2014 realizandu-se 44 de trasnplanturi de ficat: 41 la Institutul Clinic Fundeni si 3 la Spitalul „Sfanta Maria”, a explicat prof. dr. Irinel Popescu, presedintele Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale de Transplant.In 2013, au fost realizate 122 de transplanturi hepatice, devenind "un an de exceptie pentru transplant". „Anul 2013 a fost un an de exceptie pentru transplant. A fost un salt mai curand decat o evolutie progresiva. Au fost realizate 122 de transplanturi hepatice, in 2013, fata de 75, in anul 2012. 2014 inseamna in primul rand mentinerea aceluiasi numar de operatii. Cumva pana la sfarsitul anului numarul va fi similar celui de anul trecut sau usor mai crescut. Mi-as dori sa putem introduce si alte tipuri de transplant, inca nu s-a facut transplant pulmonar sau de intestin subtire. Sper ca in viitor si acestea sa fie posibile. Necesitatile Romaniei sunt mai mari decat aceste 122 de transplanturi pe care le-am facut”, a afirmat profesorul doctor, potrivit paginamedicala.ro.