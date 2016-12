Importanţa ecografiei în sarcină. Cum pot fi descoperite şi operate malformaţiile congenitale

Importanța ecografiei în sarcină. Cum pot fi descoperite și operate malformațiile congenitale

Timp de trei zile, Constanța a fost gazda celui mai important curs al anului pentru medicii cu specializarea Obstetrică-Ginecologie, organizat de Spitalul Privat ISIS - Ultrasound Academy Constanta Course. Cursul a vizat malformațiile fetale apărute în trimestrul I și II de sarcină și posibilitatea de investigare și diagnosticare, care să le ajute pe viitoarele mămicisă descopere, în timp util, probleme care le-ar putea transforma viața într-o adevărată dramă.Agenda cursului Ultrasound Academy Con-stanta Course a fost orientată pe ecografia de trimestru I și II. Specialiștii români și străini, lectori sau cursanți care au luat parte la acest curs au susținut demonstrații live, vizând în special patologia malformațiilor fetale.„Cursul de ecografie care vizează patologia malformațiilor cardiace fetale este organizat pentru prima oară de Spitalul Privat ISIS și a fost gândit pentru susținerea, actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor activității practice și teoretice ale specialiștilor constănțeni și nu numai.De altfel, aceasta este a treia ediție, dar prima pe care noi o organizăm alături de cei doi lectori din Polonia, dr. Marcin Wiechec și dr. Agnieszka Nocun, prezenți la fiecare curs, dar și de dr. Răzvan Stanca, speakerul din România.Din cei 40 de medici care s-au înscris, 7 sunt din Constanța și restul din țară, aceștia participând la discuții și demonstrații live legate de malformațiile fetale cardiace. În acest sens, considerăm că există formațiuni congenitale care pot fi depistate timpuriu și dacă aparatul ecograf e performant și medicii sunt școliți așa cum trebuie. Mai mult decât atât, în momentul acesta, specialiștii susțin că scopul acestor sesiuni științifice este acela de a urmări fătul pe tot parcursul sarcinii, de a da gravidei tratamentul corespunzător și de a califica o întreagă echipă de specialiști pentru a prelua copilul imediat după naștere și pentrua-l opera. Vor să reușească să o determine pe mamă să păstreze sarcina chiar dacă fătul are malformații. Să înțeleagă ce are copilul și să vadă dacă și în ce mod îl pot salva”, a precizat Andreea Hahui, reprezentantul Spitalului privat ISIS.Curs cu participare internaționalăEvenimentul care se desfășoară zilele acestea la Constanța are participare internațională, specialiștii invitați fiind recunoscuți în toată lumea pentru realizările medicale în domeniu.„Este prima întâlnire independentă a clinicienilor legată de ecografiile obstetrice/ginecologice din România și îi suntem recunoscători doctorului Răzvan Stanca pentru determinarea sa. Este un om pe care l-am întâlnit în urmă cu câțiva ani, după una din prelegerile mele, când dânsul a vrut să-mi arate imaginile sale ecografice. În domeniul nostru de activitate, calitatea imaginilor ecografice reflectă competența specialistului și calitatea consultului. Imaginile pe care mi le-a arătat dr. Stanca erau excelente, fără îndoială la nivel de clasă mondială. Din nefericire, este dificil ca dânsul să se evidențieze printre atâția specialiști români și am decis să-l ajutăm. Până la momentul de față, partea poloneză a specialiștilor a participat la cursuri strict teoretice și nu prea coerente, bazate pe prelegerile diferitor oratori.Experiența pe care o avem împreună cu dr. Agnieszka Nocun, celălalt lector polonez care susține cursul, ne permite să ținem și să participăm la cursuri în întreaga lume. Aici în România avem experiența teoretică excelentă, însă nu am luat parte la workshop-urile practice, care au o importanță deosebită pentru participanți. De această dată ne-am concentrat pe integritatea cursurilor teoretice, probe practice (consultații), planificarea consultațiilor și practica în interpretarea imaginilor ecografice”, a precizat unul dintre lectorii cursului dr. Marcin Wiechec (Polonia).