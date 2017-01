Implant dentar care reproduce mobilitatea naturala a dintelui, inventat de doi medici români

Doi cercetatori clujeni au lucrat impreuna timp de mai multi ani la proiectul unui tip de implant dentar unic in lume, care are o mobilitate asemanatoare dintelui natural, scrie Agerpres. Cei doi cercetatori au explicat ca ideea nu este noua si ca in lume au existat si alte incercari de punere in practica a acestei idei, dar ca nu se cunosc alte modele de implanturi cu mobilitate asemanatoare celei fiziologice care sa fie valabile. Implantul inventat de cei doi clujeni este foarte asemanator ca aspect exterior si ca realizare, fiind executat dintr-un aliaj specific de titan, dar are o alta structura interioara. Practic, prin utilizarea unei noi scheme, dar si a unui material elastic, implantul capata o mobilitate fiziologica.