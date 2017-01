Igiena dentară deficitară favorizează apariţia cancerului cavităţii bucale

Igiena dentară deficitară favorizează apariția cancerului cavității bucale

Lipsa igienei orale nu are drept consecință doar apariția cariilor sau afecțiunilor gingiilor. Specialiștii atrag atenția că absența unei îngrijiri riguroase a cavității bucale poate duce la apariția cancerului oro-maxilo-facial. Cei mai expuși sunt fumătorii și consumatorii de băuturi alcoolice. Pentru a avea o dantură frumoasă și sănătoasă, medicii stomatologi recomandă efectuarea unui consult de specialitate o dată la trei luni. Puțini sunt însă cei care trec pragul unui dentist la intervalul recomandat, cei mai mulți ajung să ceară ajutorul unui specialist abia atunci când durerile sunt violente, iar rănile din cavitatea bucală încep să se extindă. Neglijarea igienei orale poate avea consecințe dintre cele mai grave, căci în condițiile existenței unor factori favorizanți se ajunge la neoplazii oro-maxilo-faciale. Leziuni care trebuie să îngrijoreze Dr. Corneliu Amariei, medic primar stomatolog, ne-a declarat că una dintre cauze este reprezentată de iritațiile din cavitatea bucală. „În lipsa unei igiene dentare și a acumulării de tartru, crește concentrația de microbi din cavitatea bucală, apar deteriorări ale dinților și ale gingiilor și în unele situații se ajunge la stări precan-ceroase”, a afirmat medicul. Astfel, a exemplificat specialistul, crestăturile dinților rupți, care nu au fost plombați, rănesc gingiile, limba sau obrajii, creând cadrul propice pentru formațiunile canceroase. Leziunile pot fi cauzate și de protezele care nu au fost montate corespunzător sau de diverse afecțiuni ale gingiei. Riscul este mai mare dacă per-soana respectivă este fumătoare sau consumă alcool. „De aceea, orice rană accidentală care nu se vindecă în două săptămâni, trebuie să impună o vizită la medic. De asemenea, este nevoie de consult de specialitate și dacă în cavitatea bucală apare o umflătură”, a adăugat dr. Corneliu Amariei. Printre factorii care favorizează apariția tumorilor canceroase sunt alimentația proastă și expunerea îndelungată la soare. Simptome - sângerările și gustul acru Referitor la fumători, medicul a afirmat că sunt expuși afecțiunii neoplazice și din cauza modului în care fumează. „Sunt persoane care fumează o țigară până aproape de capăt, până le arde buzele, iar la gudron, care este cancerigen, se adaugă și acțiunea căldurii, un alt factor favorizant”, ne-a spus dr. Corneliu Amariei. Tumorile canceroase pot fi localizate la nivelul buzelor, limbii sau obrazului și debutează ca o ulcerație nedureroasă sau ca un nodul (când apare pe limbă sau palatul dur). Specialistul a subliniat că evoluția afecțiunii este rapidă, iar simptomele sunt gustul acru în gură și pe buze, apariția durerii și sângerări ale plăgii, care, în plus, își schimbă culoarea - se înroșește sau se albește. Persoana afectată resimte și dificultăți la mușcat și înghițit, are o respirație urât mirositoare persistentă sau are o senzație de amorțeală a buzelor sau limbii. „Cancerul oro-maxilo-facial reprezintă a șasea cauză de mortalitate, din categoria neoplaziilor”, a menționat dr. Corneliu Amariei. Tratamentul este chirurgical, dar prognosticul este rezervat, dacă afecțiunea nu este depistată precoce. „O igienă orală corespunzătoare înseamnă spălarea dinților de două ori pe zi, tratarea cariilor și afecțiunilor gingiilor și prezentarea cu regularitate la stomatolog”, a afirmat specialistul.