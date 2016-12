Iată alimentele care influenţează pozitiv fertilitatea!

Iată alimentele care influențează pozitiv fertilitatea!

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu privind Ph-ul organismului (echilibrul dintre aciditate și alcalinitate) relevă corelația dintre nivelul Ph-ului și fertilitate. Potrivit romedic.ro, în primă instanță, fertilitatea depinde de echilibrul dintre nivelul Ph-ului la nivelul lichidului cervical și abilitatea spermatozoidului de a penetra ovulul. „În mod natural, vaginul este un mediu acid și se bazează pe alcalinitatea lichidului cervical de a proteja sperma de mediul acid în timpul transferului către uter. Deși dieta nu a fost un factor specific în acest studiu, chimia corporală și Ph-ul corporal optim concepției sunt favorizate de o dietă alcalină”, arată specialiștii portalului de informare medicală. Totodată, contează și valoarea Ph-ului din vagin, care poate fi alterat de numeroși factori. Un lichid cervical sănătos în timpul ovulației stabilește un Ph vaginal optim pentru supraviețuirea spermei și cresc șansele de fertilizare a ovulului. Există studii, arată același portal de informare medicală, care susțin că nivelul de aciditate al vaginului și cervixului ar putea influența și sexul copilului. Explicația ar fi că cromozomul X (feminin), mai încet decât cromozomul Y (masculin), este mai rezistent la medicul acid vaginal și are, astfel, mai multe șanse de succes. O alcalinitate scăzută va da mai multe șanse cromozomului X, în vreme ce o alcalinitate ridicată va favoriza rapiditatea cromozomului Y. În prezent, nivelul de aciditate al fiecărui țesut și organ nu poate fi stabilit, căci nu există astfel de teste. Poate fi stabilit, însă, nivelul de aciditate al fluidelor corporale (sânge, limfă, salivă, urină, mucus). Ph-ul organismului poate fi echilibrat cu ajutorul mineralelor din alimentație. Dieta influențează alcalinitatea sau aciditatea, iar alimentele sunt catalogate drept acide sau alcaline în funcție de reziduurile care rămân în organism după metabolizarea lor. Potrivit medicilor, pentru un Ph sănătos, esențial pentru repro-ducere, este necesar ca 70-80% din alimentație să fie alcalină și doar 20-30% să fie acidă. Doar alimentele alcaline sunt recomandate Alimentele cu efect alcalin sunt: fasolea verde, bananele, smochinele, prunele, stafidele, sfecla, salata verde, ceapa, cartofii, morcovii, migdalele, și fructele precum piersicile, curmalele, rodiile, zmeura, citricele, caisele proaspete, pepenele galben, cireșele, mango. Efect slab alcalin au și iaurtul, fructele uscate și soia. Majoritatea legumelor, în special cele proaspete, conțin minerale alcaline, precum sodiu, potasiu, calciu și magneziu, și combat aciditatea excesivă. Corpul stochează mineralele din alimente în oase, pentru momentul în care corpul are nevoie de ele, pentru echilibrarea Ph-ului. Efect acid au alimentele bogate în sulfuri, azotați și fostați, adică produsele cu multe proteine animale. Este vorba despre carne, pește, ouă, brânză, cereale, nuci și alune, jeleurile de fructe. Un efect acid slab au brânza de vaci, smântâna și pâinea integrală. În schimb, produsele cele mai acide pentru organism sunt alcoolul, cafeaua, tutunul, orzul, porumbul, dulciurile și produsele făinoase. Aciditatea este crescută și de administrarea vitaminei C. Prin urmare, sfatul pentru cuplurile care încearcă să facă un copil este să aleagă o alimentație alcalină, așa-numitele alimente „verzi”, să consume multe lichide și să facă multă mișcare în aer liber. O plimbare zilnică de cel puțin 30 de minute înseamnă oxigenarea celulară, ceea ce înseamnă țesuturi mai bine oxigenate, inclusiv organele reproductive.