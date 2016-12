Şi bărbaţii pot face cancer la sân! Iată care sunt cauzele

Și bărbații pot face cancer la sân! Iată care sunt cauzele

Când vine vorba de cancerul la sân, femeile sunt cele care primesc atenționări și semnale de alarmă din partea specialiștilor. În ciuda acestui fapt, medicul endocrinolog atrage atenția asupra unei afecțiuni care, necontrolată, poate declanșa, în orice moment, cancerul la sân și la bărbați.Ginecomastia sau andromastia înseamnă mărirea în volum a unuia sau a ambilor sâni, la bărbați. Această afecțiune poate să evolueze în condiții fiziologice, dar, totodată, poate fi dovada unor tulburări endocrine sau de altă natură, evoluând prin mecanism endocrin.Deși ea poate fi prezentă încă din prima etapă de viață, atât la fetițe, cât și la băieți, persistența ei poate ridica semne de întrebare.„Pentru nou-născut și copilul mic, atât băiețeii, cât și fetițele pot prezenta, tranzitor, mărirea în volum a sânilor, fenomen denumit criză genitală, cauzat în general de persistența hor-monilor placentari, ma-terni, din cursul sarcinii.În apariția acestei afecțiuni se implică uneori și tratamentele urmate de mamă, tratamente în esență hormonale. Regula este că această criză e tranzitorie. Pentru unii copii poate persista și în primul an de viață. Ideea unui tratament în această perioadă de regulă nu se impune, dar trebuie menționat că persistența măririi în volum a sânilor și după un an este bine să fie motiv de consult la endocrinolog.În această perioadă, o serie de medicamente, cum ar fi antibioticele, unele vitamine - E, F, D, pot prelungi mărirea în volum a sânilor la acești copii.În perioada pubertară, ginecomastia este aproape regulă, ceea ce diferă fiind dimensiunile și uneori afectarea unui singur sân, la acești băieți în plină pubertate, la care hormonii sexuali, testosteronul, este recepționat la nivelul mugurului mamar, transformat local în hormoni de tip feminin, mai ales la cei cu exces de adipozitate, realizând stimularea creșterii în volum a sânilor. Băieții simt jenă dureroasă spontan și la atingere și constată mărirea în volum a sânilor care, de regulă, îngrijorează.În general, ginecomastia pubertară este și ea tranzitorie, în maniera în care este de natură fiziologică. În decurs de câteva luni, tumefierea se reduce, iar durerea dispare.Ginecomastia la pubertate poate releva disfuncționalități ale procesului de sexualizare, fie prin exces hormonal, dar și prin minus hormonal, adică testosteron. Implicarea altor tulburări în producția sau recepția testosteronului pot mări în volum țesutul mamar”, a explicat dr. Eduard Circo, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Județean Constanța.Risc de cancer la sânDacă în cazul copiilor și al adolescenților afecțiunea poate trece de la sine, în cazul unui bărbat adult ea poate ridica o serie de probleme.Pentru bărbatul adult, mărirea în volum a sânilor este o problemă cu totul diferită. Elementul fiziologic nu mai există, cu excepția bărbaților vârstnici și este legat de scăderea funcției hormonale testiculare.„Pentru bărbatul adult, problema este în special diagnosticată diferențial cu o boală care interesează printr-un mecanism endocrin de la distanță. Aceste boli pot fi dintre cele mai variate: cancere hepatice, pulmonare, prostatice. O serie de boli endocrine, cum ar fi excesul de prolactină, de cortizol sunt entități patologice ce pot evolua cu ginecomastia.Consumul de medicamente, droguri, obezitatea, unele carențe alimentare, pot prezenta mărirea de volum a sânilor. În ultimii ani există o tendință de creștere a incidenței cancerului la sân și în la bărbați. Posibile cauze impun consultul endocrinologic la pacienți ce prezintă ginecomastie.Intervenția chirurgicală de îndepărtare a țesutului mamar hipertrofic are un aspect estetic, dar, atenție, intervenția fără a investiga pacientul în prealabil poate masca și întârzia diagnosticul etiologic. În cele mai multe situații, boala este o reflectare a altei boli din organism”, a completat medicul.