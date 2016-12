„Şi-au omorât propriile mame. Distrug totul în jurul lor“. Cine şi cum îi ajută pe alcoolicii din Constanţa

„Și-au omorât propriile mame. Distrug totul în jurul lor“. Cine și cum îi ajută pe alcoolicii din Constanța

„Era băut când și-a snopit soția în bătaie! Copiii au reușit să fugă pe scări”.„Au ajuns la divorț după 20 de ani de căsnicie din cauza băuturii”.„Și-a omorât propria mamă după ce a băut mai multe sticle de tărie”.„Un șofer care a băut peste măsură a luat cinci vieți nevino-vate”. Sunt doar câteva dintre exemplele de care ne lovim în fiecare zi, iar „vinovatul” principal este alcoolul. Multe dintre aseme-nea situații ar putea fi evitate, spun specialiștii, dacă familia ar „sparge” acest cerc vicios și ar încerca să îl facă pe alcoolic să conștientizeze că distruge totul în jurul lui.Dezalcoolizarea, un termen lipsit de conținutAlcoolismul este în continuare pe lista tabuurilor, fapt pentru care familii întregi suferă în tăcere, fără să se îndrepte către soluții, aprobând, astfel, un carusel interminabil de scandaluri și violență.Din păcate, în prezent nu există centre de dezalcoolizare în cadrul spitalelor de stat, iar pacienții sunt tratați în cadrul secțiilor de psihiatrie, de medici care fac eforturi să îi aducă pe linia de plutire și care, după cum susțin chiar ei, de cele mai multe ori se luptă cu morile de vânt, pentru că pacienții nu renunță la alcool, iar episoadele se repetă parcă la nesfârșit.„Dezalcoolizarea este un termen lipsit de conținut dacă alcoolicul nu își dorește schimbarea. De altfel, alcoolismul este o boală de familie pentru că membrii acesteia nu admit că au o problemă și că doar conștientizând-o o vor rezolva. Trebuie să se schimbe această mentalitate, iar cei care au o astfel de problemă trebuie să se adune în mijlocul familiei și să îl facă pe alcoolic să conștientizeze că situația este extrem de gravă și că depinde foarte mult ca el să își dorească să scape de ea.În cadrul clinicii de psihiatrie a Spitalului Județean primim zeci de astfel de pacienți, ajunși în delir alcoolic sau cu epilepsie alcoolică, care înseamnă o intoxicare masivă a creierului din cauza alcoolului.Practic, aceștia primesc un tratament psihiatric specific, însă demersul nostru, al specialiș-tilor, nu are eficiență dacă ei nu stopea-ză consumul de alcool.Acum 20 de ani, un pacient internat în secția de psihia-trie ca alcoolic era suspus unui test cu antalcol. Acesta consta în administrarea alcoolului de trei ori la interval de o săptămână. Reacția organismului era teribilă. Se ajungea ca pacientului să îi scadă tensiunea la 6, să aibă senzație de greață și chiar vărsături, vasodilatație periferică. S-a renunțat însă la acest tip de tratament pentru că era considerat foarte periculos.Acum, singura metodă folosită în România este consilierea psihologică a lui și a familiei deopotrivă. Urmează ca într-un an de zile să se lanseze și aici un medicament care este pe marile piețe europene și americane, Acamprosat, și care, practic, reduce pofta de alcool.Numai în ultimele două săptă-mâni am avut două cazuri de alcoolici care și-au omorât propriile mame. Asta după ce ani la rândul le-au maltratat și le-au făcut viața un coșmar, iar ele nu au făcut nimic în această privință pentru ca și noi, ca specialiști să putem lua măsuri”, a explicat dr. Diana Cârjaliu-Meliu, șefa clinicii de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța.„Mi-a spus că nu poate trăi cu un bețiv!“Marius, un tânăr de 33 de ani, spune că de la o viață frumoasă de familie și un job bun a ajuns să trăiască singur, din pensia pă-rinților. Deși a jurat de nenumărate ori că nu mai pune gura pe alcool, soția lui a ajuns la limita răbdării și l-a părăsit. „Aveam o familie, o soție minunată și am distrus totul cu mâna mea. Nu știu cum am ajuns aici, dar știu că nu mai vreau să aud de alcool. Îmi mai vine câteodată să beau, de supărare, dar știu că nu mă ajută cu nimic. Am ajuns să beau cu colegii câte un pahar de tărie, și apoi din ce în ce mai mult , până am ajuns să consum o sticlă întreagă. Băutura m-a făcut să-mi pierd și mințile și familia și viitorul. Când m-a părăsit mi-a zis că nu mai poate să trăiască lângă un bețiv care nu-i oferă nimic și pe deasupra o și terorizează cu bătăile”.Copilărie distrusăProblema alcoolului este foarte pregnantă deoarece duce la conflicte, deteriorarea relațiilor sociale și profesionale, divorț, accidente. Pe lângă consumatorii de alcool, efectele alcoolismului sunt trăite și de către cei din jur (mame, soții, copii, frați, surori, etc). Alcoolismul este o boală de familie: suferă și cel care consumă și poate în aceeași măsură sau mai mult partenerul de cuplu și, mai ales copiii.„Cele mai frecvente efecte ale consumului cronic de alcool sunt conflictele(în familie și în afara ei), violența verbală și fizică, probleme cu autoritățile, afectarea stării de sănătate, a activității sexuale(impotență), anxietate crescută, probleme profesionale și financiare.Membrii familiei unui alcoolic devin victime ale alcoolului pe care nu îl utilizează. Alcoolismul este devastator pentru ceilalți membri ai familiei unui alcoolic, ducând la izolare, depresie, boli psihice, boli psihosomatice, tentative de suicid.Pentru cei din familia unui consumator apare teama de viitor, teama pentru propria viață de familie, teama de sărăcie, de relațiile cu alte persoane, în timp ducând la izolare și însingurare.Dacă partenerul de cuplu al unui alcoolic poate alege să stea sau nu cu persoana alcoolică, copiii nu au aceeași posibilitate. Deși copilăria ar trebui trăită ca o perioadă fără griji, copilul unui consumator de alcool are întotdeauna griji. Deși are nevoie de comunicare, se izolează de ceilalți, poate fi afectat de probleme afective ca anxietatea și depresia, probleme de adaptare școlară (dificultăți de concentrare, absen-teism, tulburări de comportament). Cu timpul copilul devine pasiv și resemnat, trăind sentimente de neajutorare, izolare, frică”, explică psihologul Nicoleta Coman.