Hrana care ne face bine atunci când suntem răciţi

Hrana care ne face bine atunci când suntem răciți

În sezonul rece, vrem, nu vrem, trecem măcar printr-un episod de răceală sau gripă. Simptomele ne sunt binecunoscute și ultimul lucru pe care îl dorim în acele momente este mâncarea, mai ales din cauza senzației de a nu mai avea gust. Cu toate acestea, starea noastră se poate ameliora printr-o alimentație sănătoasă. Gripa este însoțită adesea de lipsa poftei de mâncare și de reducerea cantității de alimente consumate; din acest motiv, este foarte important ca în această perioadă să se consume alimente care pot îmbunătăți starea de sănătate și care pot oferi organismului forța de care are nevoie pentru a lupta împotriva bolii. Potrivit sfatulmedicului.ro, indiferent dacă suferim sau nu de gripă, proteinele sunt întotdeauna necesare pentru un organism puternic. Carnea fără grăsimi, peștele, legumele, ouăle și alunele sunt surse importante de proteine. Carne de curcan Carnea de curcan este bogată în proteine și conține foarte multe substanțe nutritive. Carnea de curcan oferă organismului energia necesară în lupta împotriva bolii. Suc de legume Probabil că o salată ar fi unul din ultimele lucruri pe care doriți să le consumați atunci când aveți gripă. Un pahar de suc de legume va regla nivelul de sodiu, de exemplu. Va oferi și un nivel ridicat de antioxidanți pentru întărirea sistemului imunitar și va menține nivelul ridicat de hidratare. Pofta de dulce poate fi redusă cu un pahar cu suc natural din fructe. Supa de pui Hrănitoare și hidratantă, există dovezi științifice care confirmă că supa de pui poate stimula vindecarea în cazul gripei și are ușoare efecte antiinflamatoare. În urma studiilor s-a descoperit că supa fierbinte de pui crește capacitatea cililor (structuri asemănătoare cu firul de păr, localizate în pasajele nazale) de a proteja organismul împotriva virusurilor și bacteriilor. Usturoi Dacă îl suportați, usturoiul poate fi o alegere bună pentru a condimenta mesele zilnice, inclusiv supa. Se pare că acesta are proprietăți antimicrobiene și imunostimulatoare și poate ameliora congestia. Ghimbir Dureri de stomac? Greață? Diaree? Ghimbirul este remediul utilizat, deseori, pentru calmarea acestor simptome. Unele studii sugerează că ar putea ajuta în lupta împotriva inflamației. Poate fi adăugat proaspăt ras sau sub formă de pulbere în diverse mâncăruri sau sub formă de suc. Ceai cald Ceaiul verde și cel negru oferă un surplus de antioxidanți importanți în lupta împotriva bolilor. În plus, respirația aburului poate ajuta la ameliorarea congestiei. Dacă se adaugă o lingură de miere și se stoarce o lămâie, ceaiul își va face efectul mult mai bine. Dacă nu doriți cofeină, optați pentru ceaiuri din plante.