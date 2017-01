Hipertermia - atacul de căldură

Hipertermia - creșterea temperaturii corpului la 39 sau chiar 40 de grade Celsius. Uneori, este însoțită de pierderea cunoștinței, vărsături, delir și convulsii. Persoana afectată nu mai poate respira, iar pupilele sunt dilatate. Hipertermia apare mai ușor la copii, vârstnici și sportivi. Hipertermia, ne-a spus medicul de familie Adriana Staicu, are mai multe cauze: deshidratarea, factorii fizici, de mediu, precum și cei biologici, așa cum sunt infecțiile. „Dacă temperatura corpului este de 38 de grade, este suficientă administrarea de lichide, însă, dacă temperatura corpului ajunge la 39 de grade, este bine ca persoanei afectate să i se facă împachetări. Atenție, însă. Corpul trebuie împachetat de la mijloc în jos, cearșaful să fie așezat sub inimă. Apa în care este îmbibat cearșaful trebuie să fie la temperatura camerei, nu rece sau fierbinte“, precizează medicul. Apoi, hidratarea unui pacient hipotermic nu trebuie să se facă brusc. Se începe cu administrarea în trepte a lichidului. În cazul în care cauza apariției hipertermiei este infecțioasă, este bine să se administreze și un simptomatic, cum ar fi Algocalminul. Pentru a evita hipertermia medicii ne dau câteva sfaturi. Primul este legat de îmbrăcăminte. Corpul are nevoie să transpire pe timpul caniculei. Tricourile de bumbac și pantalonii scurți sunt o alegere potrivită. Apoi, consumarea multor lichide este absolut necesară. Acestea trebuie consumate chiar dacă nu simțiți senzația de sete. Evitați încăperile sau zonele cu temperaturi ridicate. Nu vă expuneți timp îndelungat la soare. Evitați consumul mare de cafea, alcool sau nicotină. Acestea au efect diuretic și deshidratează corpul. Crampele de căldură Crampele de căldură apar la nivelul abdomenului, brațelor, membrelor inferioare, mai ales în caz de transpirație abundentă, în timpul unor activități fizice solicitante. Din acest motiv, medicii recomandă pe parcursul perioadei caniculare încetarea activității fizice și repaos în locuri răcoroase. 