Hipertensiunea arterială, o afecţiune gravă, ce poate ucide

Hipertensiunea arterială, o afecțiune gravă, ce poate ucide

În România, un adult din cinci suferă de hipertensiune arterială. În ultimii ani, foarte multe persoane nou-diagnosticate cu o astfel de suferință au vârste sub 40 de ani. Hipertensiunea arterială este o boală frecventă, subdiagnosticată și incorect tratată. Voluntarii Crucii Roșii Constanța au muncit toată vara pentru a ne ajuta să înțelegem cât de gravă este această afecțiune. Ei au fost prezenți pe plajă, în parcurile din Constanța și în mai multe localități din județ, pentru a ne ajuta să fim mai sănătoși. „În cadrul proiectului Parteneriat în sprijinul comunității, am invitat toți constănțenii, dar și turiștii aflați pe litoral să-și măsoare gratuit tensiunea și să se informeze asupra riscurilor unei tensiuni ridicate. Am instalat trei corturi, unul pe plaja din Mamaia și câte unul în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie și în Țara Piticilor de la Casa de Cultură, și am mers cu caravana în mai multe localități din județ. Am diagnosticat astfel persoane care aveau nevoie să cunoască faptul că au probleme de sănătate și trebuie să meargă la medic. Mulți nu știau că hipertensiunea arterială este o afecțiune periculoasă. În plus, am putut fi acolo atunci când alți copii au avut nevoie de ajutor, fie că se juliseră, căzuseră și se loviseră. Noi am putut să le oferim primul ajutor”, a declarat Oana Sorina Telehoiu, managerul de proiect. Tensiuni gratuite și intervenții de prim ajutor Peste 25 de voluntari s-au implicat în proiect și au fost prezenți, zi de zi, pe plajă sau în parc, indiferent cât de cald era afară. „A fost o experiență foarte frumoasă să putem să ajutăm oamenii. Am conștientizat că avem o răspundere foarte mare și trebuie să dăm dovadă de seriozitate și în acordarea de prim ajutor. Am întâlnit tot felul de cazuri, de la accidente vasculare, hipertensiune, până la intervenții pentru copilași între patru și șase ani, cu indigestii, insolații sau diferite accidente, cărora le-am acordat primul ajutor medical”, a povestit Antoaneta Badinca, voluntar. Cum se manifestă hipertensiunea arterială În total, peste 4.450 de persoane au beneficiat de serviciile voluntarilor Crucii Roșii Constanța. Oamenii au aflat că, din cauza hipertensiunii arteriale, netratată sau tratată necorespunzător, pot face infarct miocardic ori accidente cerebrale vasculare. „Din toate cazurile care ne-au trecut prin mâini, majoritatea persoanelor se știau cu această afecțiune, dar, din comoditate sau din lipsă de bani, nu luat tratamentul adecvat sau nu au luau deloc ori își administrau alți factori contraindicați, cum ar fi cafea, țigări, alimente foarte bogate în sare. Am identificat și aproximativ 300 de persoane, cele mai multe tinere, care nu știau că au o asemenea suferință. Acestea au fost îndreptate către un medic specialist”, a explicat și dr. Răzvan Chirică. Potrivit acestuia, hipertensiunea arterială este o afecțiune gravă, care, în timp, se poate solda cu probleme serioase de sănătate sau chiar deces. Cauzele principale ale acestei boli sunt sedentarismul, fumatul, cafeaua, un stil de viață nesănătos și înaintarea în vârstă, agravată de acești factori. „Am depistat foarte multe persoane care, deși aveau o vârstă fragedă, prezentau valori ale tensiunii foarte mari. Au fost îndrumate către medicul specialist cardiolog, pentru a fi luate în evidență și a primi tratament adecvat. În primă fază nu apar simptome. Este o afecțiune care progresează în timp. Ulterior, pot apărea pusee de tensiune, dureri de cap, mai ales în ceafă, amețeli, senzații de leșin, vizibilitate în ceață, șuierat în urechi și chiar lipotimii, adică leșin”, a mai spus dr. Răzvan Chirică.