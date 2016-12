Hidrokinetoterapie pentru copiii cu nevoi speciale din Constanţa

Hidrokinetoterapie pentru copiii cu nevoi speciale din Constanța

Ştire online publicată Vineri, 27 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urma unui parteneriat încheiat între Asociația Centrul de Autism Marea Neagră, un bazin privat de natație, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, s-a început derularea unui proiect destinat copiilor cu nevoi speciale, denumit Hidrokinetoterapie - metodă de recuperare.Asociația Centrul de Autism Marea Neagră oferă gratuit aceste ședințe de recuperare copiilor cu dizabilități: autism, sindrom Down, retard mintal, tetrapareză spastică etc. Proiectul are două componente: asigurarea de ședințe de hidrokinetoterapie pentru copii cu vârsta până la 5 ani, iar pentru copii cu vârsta între 5 și 9 ani, vor fi desfășurate cursuri inițiere înot.În derularea proiectului, va fi implicată o echipă de zece specialiști în psihologie și kinetoterapie care va lucra individual cu fiecare copil.„Multe familii își doresc această terapie și mă bucur că, prin inițiativa mea, am șansa să aduc bucurie acestor copii speciali. Într-o societate adânc frământată de probleme, prin gestul meu le transmit acestor familii că există și oameni ce le oferă speranța”, explică psihoterapeut Cristina Gemănaru, coordonator Centrul Marea Neagră.Exercițiile fizice folosite în programele de hidrokinetoterapie au la bază metode și tehnici de recuperare medicală, ținându-se cont de principiile și avantajele oferite de mediul acvatic. Apa utilizată în această terapie este tratată special, deoarece este ionizată și purificată, nu conține clor și este supusă unui proces de salinizare.