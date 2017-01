Herpesul - boala de care nu te vindeci niciodată

De multe ori considerat o afecțiune ușoară, herpesul se declanșează sub forma unor leziuni la nivelul buzelor. Chiar dacă pacienții preferă, de multe ori, să se trateze la domiciliu cu tot felul de leacuri băbești, puțini știu că herpesul este o infecție virală,foarte contagioasă.În general, herpesul indică faptul că sistemul imunitar este slăbit și nu are destul fier în organism. Infecția apare în urma unui virus care se multiplică și se răspândește în sânge ceea ce declanșează apariția unor răni dureroase localizate pe buze, gingii, limbă sau cerul gurii.De obicei, virusul pătrunde în corp prin mici fisuri sau tăieturi în piele, uneori invizibile, în momen-tul în care intrați în contact cu o persoană infectată. Chiar și simpla atingere a unui bolnav poate provoca apariția virusului. Herpesul poate reapărea în orice momentDin momentul în care a fost contactat întâia oară, herpesul va rămâne permanent în organism. Cu toate că nu este vizibil tot timpul, virusul este prezent în continuare în sânge și rămâne în stare latentă în celulele nervoase. Herpesul se poate re-activa în urma unor răceli, a stresului sau a dezechilibrelor gastrice.Odată ce un om are virusul în corp, leziunile pot reveni oricând în decursul vieții. Cei mai mulți pacienți au până la 3 - 4 episoa-de pe an, iar în cazurile grave, acestea se pot repeta și în fiecare lună.Când știți că sunteți bolnaviCel mai bine ar fi să încercați să tratați herpesul încă de la primele semne. Acestea apar, în medie, la 4 - 5 zile de la contactul cu virusul, iar simptomele pot dura între două și trei săptămâni. Cele mai frecvente semne sunt febră, oboseală, mâncărimi, arsuri, dureri sau furnicături, după care gura se inflamează și apare o senzație de disconfort la consumul de alimente și apă. Cei care au un sistem imunitar slăbit ar trebui să anunțe imediat medicul în cazul în care prezintă astfel de leziuni, deoarece aces-tea se pot transforma în infecții severe sau pot apărea complicații ale bolii. De asemenea, persoanele care manifestă semne de deshidratare ar trebui să meargă de urgență la spital. Cum ne putem feri de virusul herpetic Pentru a preveni apariția herpesului, trebuie respectate cu strictețe regulile elementare de igienă. Totodată, nu trebuie să folosiți aceleași tacâmuri și pahare utilizate de persoanele care au astfel de boli și să evitați pe cât posibil intrarea în contact cu cei contaminați. Mai mult, după vindecarea herpesului este indicat să schimbați periuța de dinți pentru a preveni o nouă infectare.Pentru cei care au herpes, specialiștii recomandă o alimentație bogată în legume și fructe și repausul fizic timp de câteva zile, în special pentru persoanele care au un sistem imunitar slăbit.