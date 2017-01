Hera Body Care sărbătoreşte trei ani de existenţă prin oferte promoţionale

Hera Body Care sărbătorește trei ani de existență prin oferte promoționale

Institutul SPA de medicină estetică și înfrumusețare Hera Body Care a împlinit trei ani de existență, ocazie cu care conducerea unității a organizat „Gala Hera Body Care”. Clientelor institutului, prezente la eveniment, le-au fost prezentate tehnologiile avansate de estetică facială și corporală pe care le pune la dispoziție Hera Body Care, iar la final au avut ocazia să le probeze: lifting facial și remodelare corporală cu tehnici laser, cu efecte garantate să dureze cel puțin un an și jumătate, epilare progresiv-definitivă, curățarea pielii cu ultrasunete, solar medical sau ozonoterapie etc. Managerul centrului, dr. Ionica Ciortan, a subliniat că toate terapiile sunt la prețuri considerabil reduse, comparativ cu unitățile similare din țară sau străinătate. Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să beneficieze de terapiile de înfrumusețare ale Hera Body Care, reprezentanții institutului au pus la punct, pentru lunile de toamnă și iarnă, oferte promoționale avantajoase. Astfel, pentru 100 de lei, clienții pot beneficia, în fiecare duminică, între orele 9,00 - 14,00, de terapiile SPA, respectiv capsulă, saună uscată, ozonoterapie. Pentru 250 de lei, clienții pot încerca toate serviciile pe care le oferă centrul, iar dacă vin însoțiți de cineva drag, prețul scade cu 50 de lei. Dovadă a calității serviciilor puse la dispoziție de Hera Body Care sunt contractele încheiate de institut cu trei agenții de turism, pentru promovarea turismului balneo-estetic. „În prezent, avem aproximativ 30 de turiști străini care vin la noi pentru terapiile de înfrumusețare, dar de pe 15 septembrie vor veni aproximativ 200, în fiecare week-end. Am obținut acreditările necesare, iar străinii sunt încântați, pentru că serviciile noastre sunt la nivelul celor din străinătate, dar prețurile sunt mult reduse”, ne-a declarat dr. Ionica Ciortan.