Hepatita moştenită de la mamă pune în pericol viaţa bebeluşului

Hepatita moștenită de la mamă pune în pericol viața bebelușului

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc în Europa ca număr raportat de hepatită C și locul al patrulea ca rată a mortalității cauzate de afecțiunile hepatice. Acestea nu sunt singurele motive de îngrijorare: specialiștii estimează că una din 12 persoane din întreaga lume trăiește cu hepatita B sau C, fără a avea habar. Spre deosebire de restul statelor europene, în țara noastră depistarea și tratarea bolilor hepatice sunt în continuare problematice. Bolnavii află că sunt afectați și la 20 de ani de la infectare, au acces la tratament la doi ani de la diagnosticare și nu știu prea multe despre ce înseamnă respectivele afecțiuni. Vă vom prezenta, într-o serie de articole, câteva dintre aspectele pe care medicii le consideră esențiale pentru cunoașterea virusurilor hepatice B și C, dar și neplăcerile cu care se confruntă bolnavii în momentul în care descoperă că sunt afectați. Pentru început, prezentăm sfaturile medicilor pentru tinerele infectate cu hepatită, care vor să aibă copii. Boala - depistată întâi la copii Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a demarat o campanie de informare cu privire la infectarea cu virusurile hepatice și urmările ei, desfășurată în mai multe județe. La Constanța, întâlnirea dintre specialiști și pacienți s-a desfășurat sub titulatura „Ziua Mamei cu hepatită”. „Este un demers adresat tinerelor mame care au o formă de hepatită, femeilor care au aflat că suferă de o astfel de afecțiune, în timpul sarcinii, anterior acesteia sau după ce au născut. Din discuțiile cu medicii, am aflat că sunt multe femei care vor să aibă copii, dar le este teamă să rămână însărcinate, pentru că nu știu ce se va întâmpla”, a afirmat, în debutul întâlnirii, Marinela Debu, președintele APAH-RO. În numeroase cazuri, afecțiunile hepatice fie nu au simptome, fie acestea nu sunt de natură să îngrijoreze. Bolnava se simte slăbită, obosită sau acuză dureri abdominale difuze, dar nu acordă prea multă importanță semnelor și pot trece ani buni până la detectarea hepatitei B sau C. Sau, mai dramatic, afecțiunea hepatică este depistată la copii. Astfel se întâmplă, din păcate, în nenumărate cazuri, a precizat dr. Claudia Cambrea, medic infecționist în Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. „Depistăm virusul hepatic la copii de trei sau cinci ani, din păcate când afecțiunea este deja în stadiul cronic, iar tratamentul este foarte greu pentru copii. Prin copii depistăm că și mama sau ambii părinți sunt bolnavi, dar nu au știut”, a arătat specialistul. Testarea pentru depistarea virusurilor, esențială Din acest motiv, se impune ca gravidele să se testeze pentru hepatită încă din primele luni de sarcină. Efectuarea acestor analize nu este obligatorie, nici decontată de la bugetul de stat, astfel că fie medicii obstetricieni - ginecologi nu le sfătuiesc pe tinerele însărcinate să se testeze, fie ele nu se preocupă și de acest aspect. „Virusurile hepatice nu dau malformații congenitale, astfel că nu se gândește nimeni la ele”, a arătat dr. Elena Dumea, medic infecționist de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Dar dacă nu s-a detectat la mamă, virusurile hepatice sunt transmise, aproape garantat, la nou-născut. Testările pot fi efectuate la laboratoarele de analiză, unde sunt contra-cost, la niște prețuri destul de piperate, ce-i drept - între 80 și 100 de euro, dar și în cadrul Fundației Baylor Marea Neagră, unde sunt gratuite - pentru programări și alte informații, puteți suna la 0371.312.200. Indicații stricte pentru gravidele depistate cu hepatită Gravidele testate pozitiv pentru virusurile hepatice necesită investigații suplimentare, care vor evalua starea generală de sănătate a acestora, funcția ficatului, stadiul bolii și eventualele complicații. Potrivit specialiștilor, ele nu trebuie să depună efort, să evite ingerarea de medicamente pe perioada sarcinii și a alcoolului, pentru a nu suprasolicita ficatul. De asemenea, și partenerul sexual al tinerei însărcinate va fi testat și vaccinat împotriva virusurilor - dacă nu sunt deja purtători, cum se întâmplă de multe ori. Medicii constănțeni au mai atras atenția că viitoarele mămici vor naște prin cezariană, nu vor alăpta, iar micuților le vor fi administrați imediat după naștere, imunoglobuline, anticorpi gata formați, împotriva hepatitei (având în vedere că sistemul imunitar al nou-născuților este slăbit). Sunt specialiști care recomandă administrarea de imunoglobuline încă din timpul sarcinii. Totodată, nou-născuții vor fi vaccinați împotriva hepatitei în primele 12 ore de la naștere, urmând să fie revaccinați și la vizitele medicale ulterioare. Statisticile sunt încurajatoare: administrarea concomitentă a imunoglobulinelor și a vaccinului reduce riscul transmiterii virusurilor hepatice la copil cu 90%. Medicii atenționează însă că urmarea tuturor acestor indicații nu este o siguranță că bebelușul va fi ferit. „Avem o mamă care a urmat toate recomandările ca la carte. A născut prin cezariană, nu a alăptat, a făcut imunoglobulinele, dar tot a transmis virusul”, a arătat dr. Elena Dumea. Micuții dezvoltă mai repede forme grave ale bolii Copiii infectați cu virusuri hepatice au un risc ridicat să dezvolte forme grave ale afecțiunilor în scurt timp de la naștere, precum ciroză hepatică sau cancer. Potrivit impunerilor Uniunii Europene, terapia este numai pe bază de interferon (proteină sintetizată din celule ale organismului, ce are rol în apărarea împotriva infecțiilor bacteriene, virale, parazitare și anticancerigen) și este greu de suportat de micuți. Începând din 1995, toți copiii sunt vaccinați la naștere, indiferent dacă au sau nu părinți bolnavi. În ediția următoare, vă vom prezenta sfaturile medicilor privind modalitățile de contractare a virusurilor hepatice B și C.