Hepatita cronică virală, boala care nu „se simte“

Termenul de hepatită semnifică inflamația ficatului. Hepatita cronică înseamnă persistența procesului inflamator timp de cel puțin 6 luni. Importanța depistării hepatitelor cronice rezultă din prevalența ridicată, din vârsta la care apar, dar mai ales din consecințele grave și ire-versibile: ciroza hepatică și hepato-carcinomul (cancerul hepatic).Medicul care consultă un pacient trebuie să stabilească dacă acesta are sau nu o suferință hepatică, dacă aceasta este o hepatită, dacă hepatita este cronică, ce etiologie are, cât este de gravă, în ce stadiu se găsește și ce indicații terapeutice are.„Noțiunea de hepatită cronică a devenit un sindrom cuprinzând o serie de entități cu posibilități terapeutice specifice. Astfel, există hepatitele cronice virale, hepatitele cronice autoimune, hepatitele cronice medicamentoase, sau mai rar, alte hepatite cronice asociate unor boli ereditare (boala Wilson, deficite enzimatice). În rândul hepatitelor cronice, hepatitele virale sunt cele mai răspândite. Hepatitele cronice virale pot fi produse de virusuri hepatitice B, C și B + D.Majoritatea pacienților cu hepatite cronice virale sunt asimptomatici. Atunci când sunt prezente, simptomele sunt nespecifice: astenie, oboseală cronică, disconfort sau jenă dureroasă în regiunea ficatului. La unii pacienți pot fi prezente greața, scăderea apetitului, scăderea în greutate, durerile articulare. Testele biochimice de laborator determină valorile transaminazelor, iar pacientul poate primi diagnosticul corect, pe baza căruia se va stabili și tratamentul”, explică dr. Eugen Dumitru, medic primar gastroenterologie și medicină internă în cadrul clinicii Gastromond Constanța.