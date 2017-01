Hepatita C, mai periculoasă decât HIV-ul?

Hepatita C este o boală cauzată de infecția cu virusul hepatitei C. Contactul direct cu o cantitate cât de mică de sânge poate provoca această infecție. Hepatita C este de aproximativ șapte ori mai infecțioasă decât HIV-ul.În plus virusul hepatitei C poate supraviețui în sângele uscat, pe orice suprafață, la temperatura camerei cel puțin timp de 16 ore, dar nu mai mult de patru zile. În plus, virusul poate supraviețui și mai mult într-un mediu închis, cum ar fi interiorul unei seringi. De aceea o singură expunere la un ac infectat poate fi un pericol de transmitere a virusului.Sursa: doc.ro