Hăinuţe pentru prematurii din Constanţa

Hăinuțe pentru prematurii din Constanța

La inițiativa Asociației „Unu și Unu”, copiii născuți prematur din Constanța au primit, cu ocazia Zilei Internaționale a Prematurității, hăinuțe special confecționate pentru a le regla temperatura corpului.În România, Ziua Internațională a Prematurității este celebrată anual, prin programul „Socks for life”, de către Asociație, program care în această perioadă împlinește un an de funcționare și care a ajuns la sute de beneficiari, la nivel național, prin proiectele de sprijinire a bebelușilor prematuri și a familiilor acestora, pe durata spitalizării, dar și după externare.„Ne bucurăm că anul acesta am găsit susținere în trei orașe mari din țară prin autorități naționale și locale, instituții publice sau private care și-au manifestat dorința de implicare pentru a susține cauza prematurilor din țara noastră”, declară Corina Croitoru, fondator al Asociației „Unu și Unu”.Aproximativ 15 milioane de copii sunt născuți prea devreme în fiecare an. În România sunt aproximativ 20.000 de copii care se nasc prematur. Datorită progreselor din medicina modernă, pot fi salvate mai multe vieți. Totuși, cu cât este mai mică vârsta gestațională și greutatea la naștere, cu atât este mai probabil că bebelușul va avea complicații după naștere.