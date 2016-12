Grupuri de suport pentru constănţenii cu HIV

Grupuri de suport pentru constănțenii cu HIV

Pentru a veni în sprijinul pacienților cu hepatita C, echipa de psihologi a Fundației Baylor organizează periodic sesiuni de grup de suport. Întrucât au fost primite solicitări cu privire la diverse clarificări în privința bolii, precum modalități de transmitere a infecției, sem-nificația analizelor, efecte secundare ale tratamentului, nutriție și efort, psihologii au reunit într-un grup pacienții cu hepatita C, dornici să participe la altfel de întâlniri. Astfel, ei au oportunitatea de a învăța unii din experiența celorlalți, de a povesti exact trăirile pe care le-au avut pe parcursul diagnosticării și al tratamentului, cei nou diagnosticați încercând astfel să își accepte și integreze diagnosticul, să-l înțeleagă, să identifice perspective de viitor și noi modalități de a face față situațiilor inedite pe care le presupune aflarea acestei vești. Întâlnirile sunt deschise tuturor pacienților cu hepatita C, fie ei diagnosticați prin programul de testare rapidă, gratuită și confidențială a Fundației Baylor, fie diagnosticați prin alte mijloace. De asemenea, acestea sunt deschise și pentru apropiații pacienților, persoane care își doresc să îi susțină și să înțeleagă mai bine cu ce au de luptat cei dragi.