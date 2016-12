„Greva este o acţiune pripită care nu duce nicăieri”

„Greva este o acțiune pripită care nu duce nicăieri”

În contextul în care medici din toată țara protestează în stradă pentru creșterea salariilor și a condițiilor de muncă din interiorul spitalelor de stat, managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână, susține că greva nu va rezolva problemele din sistem.„Pot să vă spun că în primul rând suntem cu toții de acord că salariile medicilor, vizavi de munca pe care o prestează și de serviciile pe care le oferă, sunt foarte mici față de Uniunea Europeană. Deunăzi am aflat cu toții de cazul unui medic din spitalul militar care a fost acuza că a luat bani. Este evident că nimeni nu cere bani dacă sunt suficienți banii primiți corect, din salariu. Însă în lipsa unei legi concrete, clare, prin care să fie stabilit un buget pentru sănătate, greva este o acțiune pripită care nu duce nicăieri.Eu susțin ideea ministrului prin care medicii să fie plătiți în funcție de performanță, însă sunt de principiu că întâi trebuie să apară legea, să ne aplecăm asupra ei, astfel încât să fie o împărțirea a banilor echitabilă în viitor. Așa, în lipsa unei legi clare, vindem pielea ursului din pădure. În momentul în care apare legea trebuie să se facă demersuri comune ale Ministerului Sănătății, ale Casei de Asigurări și ale Colegiului medicilor, astfel încât să crească bugetul spitalelor. Pentru că degeaba se dorește mărirea salariilor, atâta vreme cât bugetul spitalelor rămâne același. Dacă eu ca spital nu am bani, de unde să scot, din medicamentele și materialele sanitare pentru pacienți? Și așa sunt puțini bani.Trebuia întâi să se aștepte legea, un nou statul al medicilor și apoi căutate resursele pentru salarii. Dacă mă întrebați pe mine, vă spun că nu există bani în buget pentru așa ceva. Toată lumea vrea ca medicii să fie bine plătiți. Cât privește amenințarea cu greva mi se pare că nu are o finalitate, pentru că nu poți să faci grevă și să lași bolnavii la poartă. Este o gogoriță și sunt convins că nimeni nu își va da demisia. Nu au găsit căi de dialog și există o discuție fără finalitate de vreo șase luni de zile între Minister și medici care nu duce nicăieri. Mai bine am face o lege care să funcționeze”, a declarat managerul.