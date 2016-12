Greutatea în sarcină – câte kilograme poţi lua

Greutatea în sarcină – câte kilograme poți lua

La sfărșitul celor 9 luni de sarcină doar 5-6 dintre kilogramele pe care le iei în timpul sarcinii sunt ale bebelușului – greutatea cu care se naște cel mic (în medie, 3,2 și 3,7 kilograme), placenta (care cântărește și ea aproape un kilogram) și lichidul amniotic, care te îngreunează cu aproape 1 kilogram.Restul de kilograme pe care le pui în plus în timpul celor 9 luni sunt folosite de corpul tău la pregătirea pentru naștere. Uterul își mărește mult volumul, iar volumul de sânge și fluide din organism crește (ceea ce se traduce prin alte 2,4 kg). în plus, sânii se măresc considerabil, pentru a putea produce laptele care va hrăni bebelușul, și cântăresc cu aproape jumătate de kilogram în plus.în rest, in functie de stilul de viata al mamei, acumularea de kilograme in timpul sarcinii este mai mica sau mai mare, scrie sfatulparintilor.ro.