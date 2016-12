Greşelile care duc la declanşarea dermatitei atopice. Sfaturi pentru a preveni şi trata această afecţiune

Greșelile care duc la declanșarea dermatitei atopice. Sfaturi pentru a preveni și trata această afecțiune

Dermatita atopică este o boală inflamatorie a pielii, foarte des întâlnită, mai ales în rândul copiilor, reprezentând aproximativ 17% din totalul afecțiunilor dermatologice. Potrivit specialiștilor, peste 20% dintre copii se nasc cu predispoziție pentru piele atopică.Medicii spun că simptomele se manifestă în primul an de viață, mai ales între lunile 2 și 6. În cele mai multe cazuri, dermatita dispare după vârsta de 5 ani, un număr mic dintre copii prezentând diverse forme în adolescență și la maturitate. Cauzele dermatitei nu se cunosc cu exactitate, dar factorul ereditar are o mare influență, la care se adaugă și factorii de mediu - căldură, frig, poluare, stresul, factorii infecțioși și anumiți alergeni: polen, păr de animale, acarieni etc., precum și alergenii alimentari.„Mulți dintre copiii cu dermatită atopică pot dezvolta și alte forme de manifestări atopice: conjunctivite alergice, rinite alergice, astm bronșic alergic. Dermatita atopică se manifestă, în principal, prin uscăciunea tegumentelor și mâncărime, însoțite de apariția unor pete roșiatice sau a unor coji la nivelul feței și scalpului, dar și pe membre și trunchi.Uneori, leziunile se pot suprainfecta și apar vezicule sau supurații. Mâncărimea determină agitație, se intensifică în timpul nopții și poate afecta somnul copilului. Trebuie împiedicată scărpinarea, unghiile trebuie tăiate cât mai scurt, se pot pune mănuși pe timpul nopții, pentru că aceasta agravează pruritul, te-gumentele se îngroa-șă, capătă o nuanță maronie”, potrivit dr. Oana Barbu, medic pediatru.În prezent nu există tratament care să vin-dece dermatita atopică, dar îngrijirea adec-vată a pielii poate îmbunătăți calitatea vieții copiilor.Recomandările specialistuluiPentru spălarea pielii bebelușului folosiți săpunuri sau șampoane special create pentru piele sensibilă, fără parfum, alcool, coloranți și parabeni. Temperatura apei de baie trebuie să fie apropiată de cea a corpului, 37 - max. 38 de grade Celsius, evitați băile fierbinți și prelungite. După baie, uscați pielea copilului prin tamponare cu un prosop moale. Folosiți creme sau loțiuni de corp emoliente, speciale pentru piele atopică, ori de câte ori este nevoie, în special atunci când observați că pielea devine uscată. Hainele copilului, în special cele care vin în contact direct cu pielea, trebuie să fie moi, din bumbac și trebuie evitat contactul cu materiale sintetice sau cu lâna, care irită pielea. Pentru spălarea hainelor și a lenjeriei de pat trebuie să folosiți un detergent hipoalergenic, fără balsam sau înălbitor. Clătiți bine hainele pentru a îndepărta orice urmă de detergent și călcați rufele cu fierul bine încălzit.„Evitați expunerea copilului la praful de casă, la temperaturi extreme - îmbrăcați-l adecvat pentru a nu-l supraîncălzi, transpirația determină iritația pielii și accentuează mâncărimea - și la fumul de țigară.Sugarii alăptați mai mult de 6 luni par să fie mai bine protejați împotriva dermatitei atopice, decât cei hrăniți cu formulă de lapte, dar mama trebuie să evite consumul alimentelor iritante: ardei iute, ceapă, usturoi, ceai negru sau cafea. În fazele acute pot fi recomandate unguente cu substanțe antiinflamatoare, corticoizi, pe perioade scurte și numai pe zonele cu dermatită și antihistaminice, medicamente ce reduc senzația de mâncărime”, explică specialistul.Dacă cel mic prezintă simptome specifice dermatitei, cel mai bine este să vă adresați medicului pediatru, pentru sfaturi și tratament adecvat.