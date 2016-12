Gravidele sunt asigurate la sănătate fără să plătească!

„Sunt însărcinată în două luni, dar nu sunt asigurată la sănătate. În ultimii ani nu am avut un loc de muncă și nici soțul meu nu are contract de muncă, pentru a fi co-asigurată. Medicul de familie m-a trimis însă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru a mi se da o dovadă, cum că sunt asigurată. Trebuie să achit asigurările de sănătate, pentru a putea primi această dovadă și pentru a fi îngrijită?”, ne întreabă Felicia Luca, o cititoare a cotidianului „Cuget Liber”. v v v Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al CJAS Constanța, ne-a declarat că sunt frecvente cazurile când medicii de familie sau medicii specialiști le solicită femeilor însărcinate să prezinte adeverințe prin care să demonstreze că și-au achitat contribuția la fondul asigurărilor de sănătate. Nu este obligatorie însă nici prezentarea acestei adeverințe, nici plata contribuției. Legislația stipulează clar că femeile însărcinate și lăuzele sunt asigurate la sănătate fără să plătească vreo contribuție! „Sunt considerate asigurate chiar dacă nu realizează venituri. Medicul de familie are obligația să ia în evidență femeia însărcinată, în primul trimestru de sarcină și să o supravegheze medical. De asemenea, și medicul specialist sau furnizorii de servicii medicale au obligația de a acorda asistență medicală, de a le realiza analizele medicale și de a le prescrie medicamente gratuite”, a subliniat Lămâița Antohi.