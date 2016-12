Gravide, mare atenţie! Ce afecţiune poate provoca avortul spontan

Gravide, mare atenție! Ce afecțiune poate provoca avortul spontan

Hipertiroidismul este o boală agresivă a întregului organism cu modificări cardiovasculare, neurologice, metabolice. Atitudinea terapeutică este complexă și adaptată vârstei pacientului, cauzei bolii, stadiului evolutiv al bolii. În condiții de sarcină, hipertiroidismul devine factor de risc. Riscul privește evoluția sarcinii, care este pusă în pericol, avortul fiind o complicație frecventă.Bolile tiroidiene sunt printre afecțiunile care implică riscuri majore pentru viața pacientului. Acestea se amplifică în cazul pacientelor gravide, iar diagnosticarea precoce este singura soluție pentru a ține boala sub control.„Tratamentul pacienților care suferă de hipertiroidism are două tipuri de medicamente. În cazul în care pacientul este alergic la unul dintre acestea, se poate prescrie celălalt, însă nu se pot asocia. Se prescrie inițial o doză de atac, care scade la o doză de întreținere. La aceasta se urmărește remisiunea bolii. Este foarte important de precizat că boala nu se vindecă niciodată și că există riscul recidivei dată de creșterea nivelului hormonilor. În aceste condiții, se trece la a doua etapă de terapie. Se poate interveni chirurgical pentru îndepărtarea tiroidei pentru a curma excesul de hormoni.O altă modalitate de a elimina tiroida în condiții de hipertiroidism este administrarea de iod radioactiv. Această metodă este recomandată pacienților care prezintă risc cardiovascular și care nu suportă operația.Tratamentul medicamentos este prima intenție terapeutică, intervenția chirur-gicală, dar și terapia cu iod radioactiv impunând obținerea funcției normale a tiroidei”, a precizat dr. Eduard Circo, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Județean Constanța.Hipertiroidismul, o boală foarte „agresivă“Cea mai frecventă formă de hipertiroidism este boala Graves – Basedow, care este particularizată la majoritatea pacienților de afectarea simultană a ochilor.Oftalmopatia din această boală poate duce la pierderea vederii. Se mai adaugă gușile nodulare cu noduli multipli multifuncționali.Mai există o serie de alte boli tiroidiene date de cauze interne (auto-anticorpi) sau cauze externe (exces de iod, iradiere) care realizează valori crescute hormonale prin distrugere tiroidiană.„Hipertiroidismul este o boală agresivă a întregului organism cu modificări cardiovasculare, neurologice, metabolice. Atitudinea terapeutică este complexă și adaptată vârstei pacientului, cauzei bolii, stadiului evolutiv al bolii. În condiții de sarcină, hipertiroidismul devine factor de risc. Riscul privește evoluția sarcinii, care este pusă în pericol, avortul fiind o complicație frecventă, chiar în lună mare de sarcină, la aceasta adăugându-se riscul propriu-zis al mamei. Dacă în condiții de sarcină hipotiroidismul este relativ ușor, hipertiroidismul mamei este o complicație redutabilă, doza și medicația administrată cu efect antisecretor tiroidian sunt limitate de trecerea din placentă spre făt.Pentru copil, riscul de a i se bloca funcția tiroidiană și de a realiza hipotiroidia este un element de gravitate pentru dezvoltarea lui cerebrală. În aceste condiții, dozele sunt reduse și se preferă o medicație care traversează placenta în cantități minime”, a completat medicul.Este bine de știut că medicamentele în hipertiroidism prezintă efecte adverse care trebuie identificate: reacții alergice, până la șoc anafilactic, hepatită toxică medicamentoasă, scăderea globulelor albe cu risc de infecții grave.Inițierea tratamentului se face în spital, sub supraveghere medicală.