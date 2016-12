Gravida din scandalul "FOFOLOANCĂ CU PUROI" a născut ... acasă: "NU AVEM UN SPITAL BUN"

Femeia din Focșani care a cerut conducerii Spitalului Județean să-i fie respectate drepturile legale a decis să nască acasă la niște prieteni din București, asistată de o moașă și de o asistentă specializată în nașteri.Citește și Gravida care le-a pus capac medicilor. Iată cererile pe care le-a invocat aceasta! „Tânăra insista sa fie tratată cu răbdare de către cadrele medicale, în condițiile în care a auzit de la alte mămici că, de multe ori, asistentele și moașele țipa la femei în timpul travaliului. Femeie solicita, între altele, ca în timpul travaliului și al nașterii să fie însoțită de soțul său, ca pe parcursul spitalizării să fie tratată cu răbdare, calm și respect, să fie cazată în rezervă, să i se permită să nască în ce poziție se va simți mai confortabil, după naștere bebelușul să fie așezat imediat pe pieptul său și evaluat la fața locului, iar apoi sa stea cu ea în rezerva și a specificat că nu dorește anumite proceduri.Citește și "Fofoloancă cu puroi", "Poți să naști stând în cap"/ Medicul care jignește mii de mame reacționează: "Când știu că am dreptate..." «Am născut acasă la niște prieteni, în București. Am vrut să mă asigur că sunt lângă un spital bun, iar in Focșani nu era cazul, nu avem un asemenea spital. Am născut cu o moașă specializată, asistată și de o asistentă. Nașterea a decurs foarte repede, contracțile au început în jurul orei 21.00 și am nascut la 4.00 dimineața un băiețel de aproape 4,3 kilograme, perfect sanatos, a declarant femeia»”, potrivit hotnews.ro.