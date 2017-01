Gravida care le-a pus capac medicilor. Iată cererile pe care le-a invocat aceasta!

O femeie însărcinată, din Focșani, a întocmit o listă cu cereri pe care a trimis-o conducerii spitalului județean de urgență. Lista cuprinde o serie de solicitări în conformitate cu legea care să o ajute pe gravidă să nască în condiții cât mai bune.„Către, Managerul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani,Subsemnata, Simion Raluca-Maria, domiciliată în Focșani, asigurată în cadrul CASS, însărcinată în 35 de săptămâni, doresc să vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu legislația în vigoare, Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacienților, am dreptul să fiu asistată la naștere și solicit aprobarea respectării de către întreg personalul medical implicat a următoarelor condiții de internare și tratament în perioada în care eu și nou-născutul vom fi spitalizați în cadrul Spitalului Județean de Urgență:1. În timpul travaliului și al nașterii, solicit să fiu însoțită de către soțul meu. În cazul în care în sala de travaliu/naștere mai sunt și alte paciente, doresc să fiu însoțită de o altă persoană desemnată de sex feminin.2. Solicit ca pe parcursul întregii spitalizări să fiu tratată cu răbdare, calm și respect, iar pe timpul travaliului să mi se vorbească pe un ton cât mai scăzut și liniștit.3. Solicit ca pe durata spitalizării, în limita locurilor disponibile, să fiu cazată în rezervă.4. În timpul travaliului solicit ca fătul să fie monitorizat intermitent, astfel încât să am cât mai mare libertate de mișcare și gestionare activă a durerilor din travaliu.5. În timpul travaliului solicit să mi se permită să mă mișc și să adopt orice poziție consider a fi confortabila și să consum lichide și alimente daca voi simți nevoia.6. În vederea pregătirii pentru naștere, nu doresc să accept proceduri precum rasul pubian sau clisma.7. Cu excepția situațiilor de urgență, în care se impune altfel, solicit ca travaliul să se desfășoare în ritmul natural, fără intervenții, perfuzii cu calciu sau oxitocină, ruperea membranelor, etc.8. Solicit să fiu informată și să mi se ceară acordul pentru orice intervenție sau procedură urmează a fi aplicată mie sau fătului/nou-născutului.9. În cazul în care starea mea de sănătate nu permite exprimarea acordului/dezacordului, solicit să i se ceară acordul soțului meu, care este la curent cu toate doleanțele mele.10. Solicit să mi se permită să nasc în ce poziție voi simți mai confortabil.11. După naștere, solicit ca bebelușul să fie așezat imediat pe pieptul meu și evaluat la fata locului, cu excepția situației în care starea sa de sănătate ar fi în pericol. Proceduri precum măsurarea și cântărirea solicit să fie efectuate ulterior.12. Solicit ca cordonul ombilical să fie tăiat doar după ce încetează a mai pulsa, iar placenta să fie lăsată să se expulzeze în ritmul propriu, in limita a 30 de minute după naștere.13. Nu doresc ca bebelușul să fie spălat după naștere, doar șters superficial și nu doresc să i se administreze niciun fel de picături oculare.14. Solicit inițierea alăptării în prima oră după naștere, dacă starea mea și a nou-născutului permite acest lucru.15. Pe toată durata spitalizării, solicit ca nou-născutul să fie spitalizat cu mine în rezervă și să fie alăptat la cerere, nu după un program prestabilit, fără să i se administreze lapte praf sau alte suplimente, dacă starea mea și a nou-născutului permite acest lucru. În acest sens, mă angajez ca pe durata spitalizării, în rezervă să primesc doar vizita soțului, pentru a minimiza riscul nou-născutului de îmbolnăvire.16. Dacă nou-născutul se va naște înainte de termen, solicit să se ia în considerare și să se încerce îngrijirea piele-pe-piele, ca metodă de recuperare și îngrijire a acestuia.”Sursa: adevarul.ro