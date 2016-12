Glaucomul nu doare, dar te orbeşte!

2

eu merg la mrini

Nu stiu cum este la acest Cucu. eu am fost in schimb la Mrini si voi mai merge pentru ca imi place cum sunt tratat eu si copilul meu...fete zambitoare, intr-adevar personal tanar cu rabdare si vorbe bune la purtator. este o atmosfera placuta, chiar daca este aglomerat, insa felul in care esti tratat in cabinet, la receptie, pe hol merita. orice angajat al clinicii ai opri pe hol sa ii adresezi o intrebare iti raspunde mereu cu zambetul pe buze si te ajuta, te indruma unde ai nevoie. lipseste cu desavarsire aerul comunist din spitalele si cabinetele medicilor de stat...e altceva. imi place! iar doctorul Mrini este mereu binedispus, iti explica in detaliu problema pe care o ai, iti ofera solutii, te indruma, te ajuta, nu pleci niciodata nedumerit de la el sau nu te da afara din cabinet. Recomand cu toata increderea aceasta clinica curata, civilizata, cu aparatura super si personal respectuos. Numai bine!