Ginkgo biloba - beneficii şi reacţii adverse

Ginkgo biloba - beneficii și reacții adverse

Frunzele de Gingko biloba contin doua tipuri de substante (flavonoide si terpenoide) despre care se spune ca au proprietati antioxidante. Mai exact, combat radicalii liberi, compusi daunatori organismului (acestia modifica membrana celulelor, modifica ADN-ul, contribuie la imbratranirea organismului etc.).Antioxidantii prezenti in frunzele de Gingko biloba pot neutraliza radicalii liberi si pot reduce sau chiar ajuta la prevenirea unora dintre daunele produse de acestia.Cum actioneaza Gingko biloba asupra organismului?Asa cum am mentionat mai devreme, atat cele doua componente active prezente in Gingko biloba, cat si altele, ajuta la controlul procesului de inflamare si a astmului bronsic, scrie csid.ro.