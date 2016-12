Ginecologii, campioni la procese penale în Italia

Ştire online publicată Marţi, 14 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 1.400 dintre copiii născuți în ultimul an în Italia au murit la naștere, medicii ginecologi fiind doctorii cu cele mai multe procese penale, potrivit unor statistici publicate de Societatea Italiană de Ginecologie și Obstetrică. Specialiștii au emis diferite ipoteze pentru a-și explica de ce, în ultimul an, nașterile au devenit un pericol de moarte în Italia. Președintele Societății Italiene de Ginecologie și Obstetrică (SIGO), Giorgio Vittori, a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește pericolele nașterilor prin cezariană: „În ultimele 15 zile, șase copii au murit la naștere sau au rămas cu sechele, iar mamele lor se află în stare critică la Messina, Roma, Matera și Padova. De la Nord și până în Sudul Italiei, într-un an s-au născut morți 1.468 de copii, iar în 70% din cazuri cauzele morții rămân un mister. 40% din femeile care nasc într-un an ajung sub bisturiu din mai multe motive, nu întotdeauna întemeiate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca nașterile prin cezariană să nu depășească un procent de 15% din nașterile produse într-un an.