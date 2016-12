Gest şocant al unui constănţean! Şi-a tăiat singur mâna în faţa mamei sale, apoi a aruncat-o în curte

Gest șocant al unui constănțean! Și-a tăiat singur mâna în fața mamei sale, apoi a aruncat-o în curte

Caz tulburător la Oltina. Elicopterul SMURD a transportat la Spitalul Județean Constanța un pacient care și-a secționat singur antebrațul, chiar sub privirile mamei sale. Medicii s-au luptat minute în șir pentru a-i salva viața.„A fost preluat de elicopterul SMURD pentru a reduce timpul de intervenție. A ajuns la noi în stare gravă, anxios, foarte agitat, însă a fost preluat de medici și stabilizat hemo-dinamic. O echipă de urgență, formată din chirurgi și urgentiști vor încerca să îi salveze brațul”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Rodica Tudoran, șefa secției de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța.Primarul din localitate susține că acesta are mari probleme cu alcoolul și că suferea de depresie.„Bărbatul se numește Tudoraș Dobre și are 45 de ani. Acesta este cunoscut ca fiind consumator de alcool și se pare că pe fondul unui episod de depresie și-a tăiat singur brațul și l-a aruncat în curte chiar sub ochii mamei sale. Mun-cește cu ziua, iar familia are o situație financiară precară, acesta având alți trei frați și o soră. Cu excepția acesteia, toți trăiesc de pe o zi pe alta și probabil că din cauza problemelor financiare ajung la scandaluri. Din păcate, au mai fost episoade în care au fost scandaluri în familie, însă de data aceasta gestul a fost unul extrem”, a declarat, pentru Cuget Liber, primarul localității Oltina, Gheorghe Chirciu.