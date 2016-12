Gerovital H3 MEN - gama de îngrijire care răspunde nevoilor bărbaţilor!

Lansat de Farmec

Gerovital H3 MEN - gama de îngrijire care răspunde nevoilor bărbaților!

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pielea, scalpul și părul bărbaților au caracteristici diferite de cele ale femeilor, astfel că și produsele de îngrijire trebuie să fie potrivite nevoilor acestora.Farmec, primul producător de cosme-tice din România, a lansat o nouă gamă de îngrijire pentru bărbați, Gerovital H3 MEN, care cuprinde produse pentru îngrijirea feței și corpului, șampoane, gel de păr, deodorante, produse pentru și după bărbierit. Noua gamă este rezultatul experienței îndelungate a specialiștilor Farmec, ce au creat formule optime pentru îngrijirea zilnică a bărbaților.„Produsele Gerovital H3 MEN beneficiază de complexul antiage Gerovital H3, care previne semnele îmbătrânirii premature a tenului și menține pielea hidratată și tonifiată. În plus, complexul Sepilift, extras din plante, oferă tenului un efect de lifting vizibil, atât pentru redarea fermității, cât și pentru diminuarea ridurilor”, spun reprezentanții Farmec.Noua gamă de îngrijire pentru bărbați cuprinde 15 produse, dintre care mențio-năm: spuma de ras, ce are efecte puternice de hidratare, calmare și catifelare a pielii, datorită extractului vegetal de boswellia serrata și Alantoinei; balsamul după ras nu conține alcool, are o textură non-grasă și este ușor absorbit în piele, iar produsul asigură calmarea imediată a pielii și o ajută să se refacă rapid după bărbierit; șamponul anti-mătreață este perfect adaptat scalpului bărbătesc și conține principii active, care elimină mătreața și vindecă probleme precum roșeața, mâncărimea, usturimea sau disconfortul cauzat de apariția mătreței.