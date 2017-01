Genă rezistentă la virusul HIV, creată artificial

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Geneva a reușit să reproducă structura unei gene prezentă la o specie de maimuță sud-americană, considerată rezistentă la virusul HIV, se arată într-un studiu publicat în Journal of Clinical Investigation. Descoperirea cercetătorilor ar putea deschide calea unor noi terapii împotriva SIDA. Gena a fost depistată, în 2004, la o maimuță „bufniță” și produce o proteină rezistentă la virusul care cauzează SIDA. Cercetătorii au reușit să recreeze artificial structura genei, după ce au stabilit că ea corespunde fuziunii a două gene umane. Gena a fost transplantată unui șoarece, care prezintă caracteristicile imunitare ale unei ființe umane, iar ulterior s-a constatat că ea are aceeași putere de inhibare împotriva virusului ca și gena originală, prezentă în sângele maimuței sud-americane. „Gena pe care am găsit-o ar putea fi utilizată ca alternativă la medicamentele împotriva SIDA pe care anumite persoane nu le suportă”, a explicat profesorul Jeremy Luban, coordonatorul studiului. Cercetătorii sunt interesați să afle, în continuarea, de ce această genă este rezistentă la virus.