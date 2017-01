Galerie FOTO / GREVĂ la Sanatoriul Techirghiol! Situaţia pare să explodeze. Angajaţii vor să îl scoată cu forţa pe manager din birou. UPDATE

8

Romanu' fara chef de munca doar pe furaciune

Nu vad un medic sa se expuna in asa hal. Mi se pare martir, nu tiran, de unde atata rabdare sa stai in fata unor oameni de genul asta. Daca as fi in locul lui, i-as da afara pe toti ca tot nu au chef de munca. De asta nu merg institutiile de stat in tara noastra, pentru ca oamenii astia nu inteleg ca sunt in slujba noastra. Nu toti avem bani de mers pe la sanatorii de lux unde am fi tratati cum se cuvine. Pai daca astuia-i sar in cap ca in mahala si pe noi pacientii nu ne pun la punct tot la fel. Numai bolnav sa nu fii la mana astora..