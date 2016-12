Galerie FOTO / Constanţa are încă un spital privat: Ovidius Clinical Hospital

Galerie FOTO / Constanța are încă un spital privat: Ovidius Clinical Hospital

Noul spital își așteaptă deja pacienții, chiar dacă până la deschiderea oficială mai este ceva timp. Ce-i drept, nu va fi chiar pe buzunarul fiecăruia. La această oră, unitatea spitalicească nu are contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, însă, spun reprezentanții OCH, contractarea urmează să se facă undeva în luna aprilie.Adrian Mociu, directorul executiv al OCH, a precizat că pacienții asigurați vor avea parte de o reducere consistentă. De exemplu, pentru intervențiile chirurgicale, reducerea este de aproximativ 1.200 lei față de prețul standard. Costul intervențiilor chirurgicale pornesc undeva de la câteva sute de lei, în cazul varicelor ori a hemoroizilor, dar pot ajunge și până undeva la 6.500 lei în cazul intervențiilor mari și foarte mari, cum ar fi o rezecție de rect sau o operație de obezitate.Ce anume se poate trata acolo? OCH are 34 paturi de spitalizare continuă în specialități chirurgicale - chirurgie generală, urologie, ortopedie și traumatologie, neurochirurgie, chirurgie vasculară, chirurgie toracică, chirurgie plas-tică, microbiologie reconstructivă - din care cinci paturi ATI.Apoi 12 paturi sunt pregătite pentru specialități medicale - medicină internă, gastroenterologie, nefrologie, cardiologie, neurologie, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, endocrinologie, reumatologie, recuperare, medicină fizică și balneologie. În plus, alte șapte paturi sunt pentru spitalizarea de zi.OCH se laudă cu trei săli de operație dotate cu aparatură de ultimă oră, sterilizare proprie, farmacie, compartiment endoscopie digestivă, bază de tratament, compartiment imagistică medicală, laborator de anatomie patologică și lista continuă.Deși este un spital abia deschis, chirurgul Răzvan Popescu a precizat că deja două persoane care se luptă cu cancerul sunt în pregătiri și urmează cât de curând să fie operate.În rândul celor nouă medici care au pus pe picioare acest spital, se numără dr. Nicolae Ciufu, dr. Carmen Ciufu, dr. Cătălin Bosoteanu, dr. Răzvan Popescu și dr. Eugen Dumitru. Acestora li s-au alăturat și doi medici de la Spitalul de Ortopedie din Eforie care s-a desființat de curând, printre care și dr. Eugen Rubeli, precum și cu-noscutul gastroenterolog dr. Eugen Dumitru.Acestea sunt însă doar câteva nume. Spitalul beneficiază de im-plicarea a 35 - 40 de medici, precum și a 60 de asistente, infirmiere, brancardieri și alt personal mediu.Construcția acestei unități spi-talicești a durat doar opt luni și jumătate. Nu a fost ridicată pe raza municipiului Constanța, ci spre intrarea în Ovidiu, dinspre Constanța. Acolo s-a găsit spațiul necesar unui astfel de proiect.