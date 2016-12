Fundaţia Baylor participă la Săptămâna Europeană de Testare pentru HIV

Fundația Baylor participă la Săptămâna Europeană de Testare pentru HIV

Săptămâna Europeană de Testare pentru HIV (European HIV Testing Week) a fost organizată pentru prima oară în 2013, în perioada 22-29 noiembrie. Aceasta a precedat celebrarea Zilei Mondiale de Luptă împotriva SIDA, care are loc în fiecare an pe 1 decembrie.Potrivit site-ului oficial al European HIV Testing Week necesitatea organizării Săptămânii Europene de Testare pentru HIV a fost dată de statisticile îngrijorătoare potrivit cărora, o treime din cele 2,3 milioane de persoane care trăiesc cu HIV în Europa nu sunt contiente că sunt infectate. De asemenea 50% dintre cei infectai cu HIV sunt diagnosticai tardiv b$%b ceea ce înseamnă că ajung să se trateze în faze avansate ale bolii.Anul acesta, acțiunile din cadrul Săptămânii Europene de Testare pentru HIV au loc în intervalul 21-28 noiembrie, la ea participând organizații din peste 51 de țări.Scopul manifestării este de a conștientiza cât mai multe persoane cu privire la statusul lor HIV, prin testare și prin comunicarea beneficiilor testării.Fundația Baylor Marea Neagră participă la Săptămâna Europeană de Testare pentru HIV prin organizarea, în ziua de marți, 25 noiembrie, a unei acțiuni de testare gratuită, cu sprijinul Maritimo Shopping Center. Testarea, care va fi precedată de consiliere, are loc în intervalul orar 12.00-16.00, în cabinetul medical al centrului comercial. De asemenea, toate testările pentru HIV care se realizează în intervalul 21-22 noiembrie, în cabinetele fundației de la Constanța și Tulcea fac parte tot din acțiunile dedicate acestui eveniment.Sloganul sub care se desfășoară această acțiune este: „Vorbește despre HIV. Testează-te pentru HIV”.În Centrul de Excelență Baylor funcționează, încă din anul 2007, un serviciu de testare pentru depistarea infecției cu HIV, testare care ulterior s-a extins și la depistarea infecției cu virusul hepatitic B și C. Până în prezent peste 38.000 de persoane din Constanța și Tulcea au beneficiat de acest serviciu.