Fundaţia Baylor ne aduce aminte cât de preţioşi sunt copiii

Fundația Baylor ne aduce aminte cât de prețioși sunt copiii

Fundația Baylor Marea Neagră organizează, joi, 4 noiembrie, o cină de caritate. Evenimentul este intitulat „Copiii Prețioși” și are drept scop strângerea de fonduri pentru a opri transmiterea infecției HIV de la mamă la copil. Pentru aceasta, este necesară asigurarea îngrijirii medicale, psihologice și materiale a mămicilor seropozitive. Studiile arată că 98% dintre mămicile bolnave vor aduce pe lume un copilaș sănătos, dacă se tratează corespunzător. „În spatele numelui Baylor se află oameni care văd, an de an, cum prin munca lor numărul nou-născuților infectați cu HIV din Constanța scade. Oameni care știu din experiență că și un diagnostic așa de grav cum este infecția cu HIV poate fi depășit. Acum avem nevoie de sprijin pentru a continua să ajutăm la nașterea unor copii prețioși, atât pentru părinții lor, cât și pentru comunitatea în care vor trăi”, a afirmat Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al fundației. Totodată, persoanele care doresc să doneze pentru pacienții seropozitivi pot participa la licitația de tablouri donate de pictorii filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Constanța și la tombolă.