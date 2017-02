Fumatul trimite constănţenii direct în sălile de operaţie. Pacienţilor li se amputează membrele

Fumatul trimite constănțenii direct în sălile de operație. Pacienților li se amputează membrele

Zeci de constănțeni au ajuns în ultima perioadă direct în sălile de operație de pe secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din cauza fumatului. Potrivit specialiștilor, fumatul excesiv le-a afectat starea de sănătate, în așa fel încât, au fost diagnosticați cu arteriopatie, boală provocată, în primul rând, de ateroscleroză, iar principalul factor de risc pentru arteriopatia aterosclerotică îl constituie, clar, fumatul. Trebuie precizat că arteriopatia aterosclerotică afectează îndeosebi arterele mari ale membrelor inferioare (artere iliace, artere femurale). Ulterior, se produce îngustarea (stenoza) sau ocluzia acestor artere, urmând să își facă apariția după aceea durerea la nivelul mușchilor. În fazele incipiente, aceasta apare la mers, dar cedează apoi la repaus. Astfel, această durere poate apărea la nivelul gambei, al coapsei sau al fesei. În stadiile avansate, însă, durerea apare la distanțe foarte mici de mers și apoi chiar în repaus, devenind permanentă. Ulterior, se produc așa- numitele modificări trofice la nivelul membrelor, de culoare, ale pielii, dar și reducerea pilozității, apariția ulcerațiilor și desigur, necroza.Din nefericire, pacientul își dă seama de boală foarte târziu, abia în momentul în care realizează că nu se mai poate deplasa.Pacienții ajung prea târziu la spital„Oamenii ajung la noi când au deja dureri mari și apar leziuni, necroze etc. De obicei, vin în stadii avansate ori acesta nu este tipul de afecțiune pe care noi să o putem trata în stadiile în care intervențiile chirurgicale sunt absolut benefice. Acum, odată cu apariția frigului am avut zeci de amputații din cauza arteriopatiilor. Pacienții sunt de cele mai multe ori fumători și nu au o alimentație sănătoasă, însă, din start, fumatul este dușmanul lor numărul 1. Partea proastă este că ei ajung la amputații și tot nu renunță la fumat”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Marta Budu, medic specialist Chirurgie Cardiovasculară. Aceasta a mai spus că pacienții cu patologie vasculară nu au afectate doar artera de la un membru inferior. În general, ei sunt niște bolnavi vasculari cu afecțiuni generale, adică au afectate și arterele inimii și ale intestinelor, plus multe altele, tocmai pentru că leziunile sunt extrem de avansate.„La un moment dat, ne trezim aici, în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, unde ar trebui să facem intervenții de salvare a membrelor, că nu putem face nimic. Teoretic, pacienții aceștia nu ar trebui să ne aparțină nouă. Noi ar trebui să preluăm doar pacienții la care putem să restabilim fluxul arterial, pentru care să mai putem face ceva”, a explicat dr. Budu.v v vAcești pacienți ar putea fi mai bine diagnosticați cu ajutorul unui aparat ce se numește arteriograf, existent pe secție, dar care nu este folosit și care ar fi extrem de util dacă ar fi pus în uz. Acest aparat face arteriografii la modul cel mai riguros. „Așa cum într-un spital este nevoie de un tomograf sau un RMN pentru vizualizarea a diferite tipuri de afecțiuni, așa și pentru noi, de bază, ar fi acest aparat. În acest fel, am putea vedea în dinamică toate aceste artere”, a precizat specialistul.