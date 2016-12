Fumătorii sunt de patru ori mai predispuşi la infarct miocardic decât nefumătorii

Fumătorii sunt de patru ori mai predispuși la infarct miocardic decât nefumătorii

Zi de zi fumătorii sunt bombardați cu informații despre cât de dăunătoare sănătății sunt țigările. Probleme cu dinții, tumori, cancer, TBC, fumatul favorizează apariția a numeroase afecțiuni grave care, de multe ori, pun în pericol sănătatea tutungiilor. Cu toate acestea, mulți nu pot să renunțe și unii nici nu vor. Fumatul a devenit, însă, o problemă de sănătate publică, o problemă care presupune suferință prin efectele pe care le generează, costuri mari pentru tratament și un obicei devenit dependență. De asemenea, „modelul de a fuma” este preluat de generațiile tinere care nu realizează efectele cu care se vor confrunta ulterior. Fumatul reprezintă unul dintre factorii majori de risc pentru bolile cardiovasculare, având un efect aditiv alături de ceilalți factori de risc. „Statisticile arată că o treime din decesele prin cardiopatie ischemică sunt cauzate de fumat; nouă din zece pacienți cu arteriopatie periferică sunt fumători; fumătorii au risc de anevrism aortic de opt ori mai mare față de nefumători; fumatul crește riscul de accident vascular cerebral cu 50% la persoanele sub 65 ani și femeile care fumează și folosesc contraceptive orale au un risc de zece ori mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare”, explică dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța. Potrivit specialistului, hipertensiunea arterială apare la fumătorii cu valori tensionale normale, iar la hipertensivi o agravează. Fumatul accelerează procesul de ateroscleroză, producând un dezechilibru între HDL (colesterolul „bun”) și LDL (colesterolul „rău”), acesta din urmă acumulându-se în peretele arterial și îngustând vasele de sânge. „Alte vase afectate sunt cele de la nivelul membrelor, frecvent fiind necesare amputații. Fumatul produce și îngustarea arterelor care irigă creierul, crescând riscul de accident vascular cerebral. De asemenea, crește riscul de tromboză coronariană (cheaguri de sânge în arterele care irigă inima) prin ridicarea vâscozității sângelui. La fumători apare mai frecvent spasmul coronarian (îngustare temporară a vaselor inimii) manifestat prin angină pectorală și chiar infarct miocardic”, mai precizează reprezentantul DSP. Creșterea frecvenței cardiace, în asociere cu un conținut scăzut în oxigen al sângelui, solicită în plus inima, uneori apărând aritmii cardiace (bătăi neregulate ale inimii). În plus, la pacienții cu operații cardiovasculare - by-pass - fumatul favorizează apariția stenozei sau a ocluziei la nivelul acestor „punți” vasculare. „Riscul unui bărbat cu vârsta între 35 și 40 de ani de a suferi un infarct miocardic non-letal este de patru ori mai mare dacă este fumător. În cazul femeilor, riscul este de cinci ori mai mare pentru cele care fumează. Fumatul vă pune în pericol sănătatea și viața! Renunțați la fumat!”, ne sfătuiește dr. Loti Popescu.