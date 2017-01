Frunzele de busuioc tratează artrita

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Frunzele proaspete de busuioc sunt la fel de eficiente ca și medicamentele antiinflamatorii administrate pacienților suferind de artrită, se arată într-un studiu prezentat în cadrul British Pharmaceutical Conference din Manchester. Coordonatorul studiului, dr. Vaibhav Shinde de la Poona College of Pharmacy din India, a arătat că extracul obținut din frunzele a două varietăți de busuioc, Ocimum americanum și Ocimum tenuiflorum, a redus inflamațiile articulațiilor cu până la 73% în mai puțin de 24 de ore. „Am analizat capacitățile antiinflamatorii ale ambelor varietăți de plante și am descoperit că erau similare celor oferite de diclofenac, un medicament antiinflamator, folosit pe cale largă în tratamentul contra artritei”, a declarat omul de știință. Spre deosebire de medicamente, frunzele proaspete de busuioc nu produc efecte secundare, precum iritarea mucoasei gastro-intestinale, arsuri și dureri stomacale. Simptomele reprezintă o problemă majoră pentru pacienții care trebuie să ia zilnic medicamentele. Cercetătorii spun că efectul antiinflamator este dat de eugenolul, uleiul conținut de busuioc și care îi oferă o aromă distinctă. Busuiocul este folosit, de secole, în medicina tradițională din India și din Europa. Consumată sub forma unei infuzii sau prin adăugarea frunzelor pe alimente și în salate, planta a fost utilizată pentru tratarea bolilor inflamatorii, precum bronșita, astmul, maladiile de piele sau artrita. Busuiocul poate preveni, totodată, apariția diabetului, prin reducerea concentrației de glucoză din sânge.