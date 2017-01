Fructele şi legumele asigură mineralele necesare organismului

Fructele și legumele asigură mineralele necesare organismului

Oboseala cronică, iritabilitatea, anxietatea, palpitațiile ori insomniile sunt doar câteva probleme cauzate de lipsa unor minerale din organism. Specialiștii susțin că, în mod normal, organismul își ia singur aceste minerale din alimentele pe care le consumăm, dar se poate întâmpla să nu ne hrănim corect și atunci există riscul unui deficit care ne poate pune sănătatea în pericol. Calciul este necesar pentru menținerea sănătoasă a oaselor și a dinților și poate fi găsit în lapte, brânză, broccoli, legume, vegetalele cu frunze verzi, nuci, mazăre, fasole, semințe și linte. Doza zilnică recomandate pentru femeile cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani este de 800 mg, pentru cele ce au vârste peste 54 de ani este de 1000 mg, pentru femeile însărcinate sau care alăptează sunt necesare 1.200 mg, iar bărbații au nevoie de 800 mg. Lipsa calciului din organism poate duce la apariția osteoporozei și a cataractei. Magneziul stă la baza celulelor nervoase și poate fi găsit în nuci, creveți, cereale și vegetalele cu frunze verzi. Doza zilnică recomandată femeilor este de 300 mg, iar a bărbaților de 350 mg. Lipsa magneziului din organism duce la pierderea poftei de mâncare, apatie, stări de slăbiciune, amorțeli, convulsii, insomnie, hiperactivitate, hipoglicemie și hipertensiune. El poate fi găsit în banane, ficat, fructe și legume de culoare verde. Fierul este necesar la transportarea oxigenului în sânge. Printre alimentele bogate în fier se numără ficatul, rinichii, inima, gălbenușul de ou, legumele și crustaceele. De asemenea, se mai regăsește în fructele bogate în vitamina C, cum ar fi citricele, căpșunile, kiwi, ananasul, ardeiul și roșiile. Doza zilnică recomandată este de 15 mg la femei, 60 mg la cele însărcinate și 10 mg la bărbați. Prea puțin fier în organism duce la anemie, ale cărei simptome includ apatia, oboseala, palpitații ale inimii la efort și dificultăți la înghițire. Cromul este necesar în controlul zahărului din sânge și în protecția împotriva degenerării arterelor. El poate fi găsit în drojdia de bere, piperul negru, ficatul de vițel și brânză. Doza zilnică necesară organismului este cuprinsă între 50-200 mcg. Prea puțin crom înseamnă insuficientă insulină în organism, care poate duce la apariția diabetului, ce mărește riscul producerii atacului de cord și a comoției. Zincul este necesar creșterii, fertilității și pentru a avea un sistem imunitar puternic. Zincul are o importanță majoră în timpul sarcinii pentru că ajută la dezvoltarea normală a fătului. Zincul poate fi găsit în stridii, carne roșie, ficatul de vacă, gălbenușul de ou, cereale, secară, ovăz și arahide. Doza zilnică recomandată este de 12 mg pentru femei, 15 mg pentru cele însărcinate, 19 mg pentru cele care alăptează și 18 mg pentru bărbați. Prea puțin zinc în organism duce la încetinirea creș-terii, a infertilități, căderea părului, probleme ale pielii, diminuarea gus-tului, tulburări de comportament. Seleniul ajută la menținerea sănătoasă a pielii și a părului și este vital pentru dezvoltarea și funcționarea aparatului reproductiv. Seleniul poate fi găsit în grâne și pește. Doza zilnică recomandată de medici este de 100 mcg. Lipsa seleniului din organism este una din cauzele apariției bolilor de inimă și a cancerului (cancerul de prostată). În schimb, excesul seleniului poate duce la apariția cariilor, a furnicăturilor sau a durerilor de mâini și picioare, scăderea apetitului, a problemelor gastrointestinale, la căderea părului și a unghiilor. 