Fructele de sezon, remediu pentru detoxifierea de primăvară

Bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, fructele sunt medicamentele pe care ni le pune natura la dispoziție. Indicat este, atrag atenția specialiștii, ca fructele să fie consumate în sezonul lor, căci asigură substanțele terapeutice necesare organismului în anotimpurile respective. Baza alimentației trebuie să fie legumele și fructele, date fiind beneficiile pe care le au pentru sănătate. În prezent, nu puțini sunt cei care au tendința de a le elimina din hrana zilnică, în favoarea produselor de tip fast-food. O atitudine greșită, spun specialiștii, căci fructele ajută la menținerea unei stări de sănătate a organismului. De asemenea, asigură rezervele de minerale, fibre, vitamine și antioxidanți de care avem nevoie pentru detoxifiere, hidratare și pentru un efect tonic asupra corpului. Dr. Doina Catrinoiu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, atra-ge atenția că trebuie să consumăm din toate fructele, după preferințe. Recomandat este, ne-a declarat specialistul, ca fructele să fie cuprinse în alimentație în anotimpul în care apar, pentru că există o corelație între afecțiunile de sezon și compoziția produselor vegetale. „Este bine să mâncăm din toate fructele, nu neapărat din unul anume. Mai mult, trebuie să consumăm fructele de sezon, pentru că în perioada în care apar organismul are nevoie de substanțele din compoziția lor”, a afirmat dr. Doina Catrinoiu. Fructe cu porția pentru diabetici În ceea ce privește diabeticii, cărora nu le sunt indicate zaharurile, medicul specialist ne-a spus că se impun anumite restricții. „Persoanele cu diabet nu trebuie să excludă fructele din cauza glucozei, ci le recomand o restricție. Astfel, din mere, vișine sau căpșune pot consuma aproximativ 300 de grame pe zi. Dacă vor însă struguri, pere sau prune, bogate în glucoză, pot mânca jumătate din cantitate”, ne-a spus specialistul în nutriție. Totodată, și persoanele obeze trebuie să dea dovadă de cumpătare când consumă struguri, căci zaharurile din fruct sunt asimilate rapid de organism. Studiile realizate în ultimii ani arată că substanțele din compoziția fructelor ajută organismul în lupta cu diverse afecțiuni. Căpșunele, recomandate pentru slăbit Căpșunele nu sunt doar delicioase, ci și surse de vitamine - C, K, B5, B6, de acid folic, magneziu și potasiu. Pot fi consumate cu încredere de cei care doresc să slăbească. De asemenea, datorită potasiului din compoziție, diminuează riscul atacurilor de inimă și al infarcturilor. Căpșunele, pre-cum și fragii, sunt de ajutor bolnavilor de ficat, artrită, gu-tă și diaree. Consumate seara, asigură un somn liniștit. Merele, înlocuitor al pastei de dinți Având un conținut bogat în vitamina C, merele ajută la întărirea sistemului imunitar, dar au și rol în prevenirea cariilor dentare. Medicii stomatologi spun că în lipsa posibilității de a vă spăla pe dinți, puteți mânca un măr, pentru că are proprietăți antibacteriene, distrugând aproximativ 80% dintre bacterii. Mai mult, ajută la albirea dinților și contribuie la prevenirea accidentelor cardiace și cerebrale. Nu trebuie ignorată întrebuințarea merelor în curele de slăbire, urmare a conținutului scăzut de calorii: 70-100 calorii. Aceste fructe ajută și la digestie, datorită conținutului de fibre. Ca laxativ, este recomandat un măr în fiecare seară. Corcodușele cicatrizează rănile Corcodușele sunt folositoare tuturor oamenilor, pentru că ajută la revigorarea și tonificarea organismului. Cu un bogat conținut în potasiu, fier, magneziu, calciu, fosfor, vitamine din grupa B și provitamina A, corcodușele aduc beneficii în afecțiunile respiratorii acute sau în bolile stomacului. Sucul de corcodușe este ușor purgativ. Compresele din acest suc, amestecat cu apă și camfor, pot fi folosite pentru cicatrizarea rănilor. Dezalcoolizare cu coacăze La rândul lor, coacăzele au un conținut semnificativ în vitamina C, motiv pentru care sunt de ajutor în combaterea guturaiului, reumatismului și anghinei pectorale. De asemenea, specialiștii spun că frunzele de coacăz pot fi folosite în curele de dezalcoolizare. Frunzele uscate sunt fierte în 250 de mililitri de apă, iar ceaiul este consumat dimineața și seară, pe durata a 30 - 40 de zile. Cireșele ajută digestia În funcție de soi, vișinele conțin cantități diferite de hidranți de carbon, glucoză, albumină, apă, fibre alimentare, potasiu, fier, calciu, magneziu, acizi organici liberi, vitamina C. Fructele contribuie la prevenirea anemiei, întăresc capilarele venoase, scad presiunea arterială și ajută la tonifierea corpului. Mai mult, specialiștii spun că vișinele au beneficii în lupta cu bolile stomacului, ajutând la creșterea secreției sucului gastric. Pe de altă parte, cireșele au calități inflamatorii, diuretice și acțiune purificatoare. Sucul de cireșe îmbunătățește digestia și calmează durerile reumatice.