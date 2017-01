Fructele care protejează organismul de cancer

Medicii spun că tumorile canceroase pot fi tratate, dacă sunt depistate din vreme. În cele mai multe cazuri însă, boala este descoperită în stadiile avansate. Astfel, principala cale de a lupta împotriva cancerului este, la ora actuală, luarea unor măsuri de prevenție. Printre aceste măsuri, un rol important îi este atribuit alimentației. Cancerul, indiferent de tip, este caracterizat prin dezvoltarea incontrolabilă a unei grupări de celule anormale. Tumorile canceroase invadează și ajung să distrugă țesuturile ce le înconjoară. Unele persoane se nasc cu o predispoziție către neoplazii, la altele afecțiunea apare după ce au fost expuse, ani întregi, la factori favorizanți. Alimentația este unul dintre factorii care joacă un rol esențial atât în prevenirea, cât și în tratarea tumorilor canceroase, a precizat dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovarea Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța. Medicul a realizat o listă de 50 de fructe și legume care protejează și care „uneori sunt capabile să lupte împotriva celulelor canceroase”, după cum ne-a precizat. Ananasul inhibă dezvoltarea tumorilor Printre fructele recomandate de specialist și care ar trebui să se regăsească în dieta fiecăruia se află ananasul. „Conține antioxidanți bogați în vitaminele C și E, care protejează celulele atacate de diverse molecule. Ananasul conține minerale valoroase, cum ar fi zincul și seleniul, care inhibă dezvoltarea cancerului”, a explicat medicul. Nelipsite din alimentație ar trebuie să fie și caisele, de asemenea bogate în antioxidanți și care „luptă” împotriva razelor ultra-violete. Zmeura, pavăză împotriva razelor UV Dintre fructele recomandate pentru a „contracara” tumorile canceroase mai enumerăm căpșunile (nu conțin niciun component cancerigen), grepfruit - bogat în vitamina C și în una dintre cele mai importante clase de pigmenți vegetali care previn cancerul, și zmeura, care conține substanțe fotochimice protec-toare împotriva transformării maligne a celulelor. Fructul de cactus luptă împotriva cancerului de prostată Conținut ridicat de vitamina C mai au măceșele și mango, despre acestea dr. Loti Popescu spunând că intervin în inactivarea radicalilor liberi. Afinele sunt recomandate pentru conținutul bogat în acid folic, ce oferă protecție pentru vezica urinară împotriva infecțiilor. Bărbații trebuie să consume fruct de cactus, căci este „bogat în compuși care protejează împotriva degenerării celulelor și împotriva cancerului la prostată”. Fisticul protejează plămânii Preparați plăcinte cu agrișe, căci și aceste fructe au rolul lor în prevenirea neoplaziilor, în special a celor care distrug sistemul digestiv. Specialistul a arătat că agrișele, prin conținutul bogat în pectină, distrug sursele de toxine din intestine. Pentru a vă proteja de cancerul la plămâni, consumați fistic - are conținut bogat de selenium și vitamina A. Alunele, în schimb, sunt indicate pentru protecția celulelor înainte de a fi expuse la raze UV. Papaia sunt recomandate, a afirmat medicul, pentru consumul din timpul tratamentului împotriva neoplaziilor, căci conțin chymopapaian și papaină, două enzime care distrug celulele anormale. În ediția de mâine a cotidianului „Cuget Liber” vă prezentăm legumele recomandate de medic pentru a fi consumate în prevenirea și tratarea tumorilor.