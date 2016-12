Fructe de toamnă perfecte pentru siluetă şi sănătate!

Fructe de toamnă perfecte pentru siluetă și sănătate!

Gata! Toamna isi intra incet, incet in drepturi. Asa ca de peste tot se arata oportunitati super gustoase. Vorbim despre fructele si legumele dulci de sezon, din care ar trebui sa consumati cate o portie in fiecare zi. In felul acesta, va pregatiti optim organismul pentru iarna, iar infectiile sezonului rece vor fi tinute la distanta.Alegeti fructele si legumele de sezon ca sa va bucurati de toate beneficiile naturii - iata recomandarea nutritionistilor.Sa incepem cu piersicile. In aceasta perioada apar si piersicile salbatice, provenite din pomi nealtoiti. Le puteti gasi in piata. Sunt mai mici decat piersicile de iulie, mai pu­foase si cu o cu­loare ro­siatica. Aspectul lor nu e toc­mai comercial, dar gustul - senzational. Au un continut mare de vitamina C, dar si vitaminele B si ajuta fluidele corpului sa se men­tina alcaline.-au dovedit fruc­te­le cele mai bogate in vita­mine si minerale, cu un continut ridicat in vitaminele A, B, C, in calciu, potasiu, fosfor, magneziu si fier.Alte fructe ideale care apar toamna sunt strugurii. Acestia se consuma separat de restul meselor, deci nu ca desert. De altfel, asa se mananca toate fructele, intr-o masa separata, astfel incat organismul sa le digere si sa le asimileze optim, scrie csid.ro.