Frica de a pierde bani, controlată de un centru nervos din creier

Ştire online publicată Vineri, 12 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Teama de a pierde bani este o reacție indusă de un centru nervos din creier, care controlează maniera în care persoanele reacționează atunci când participă la jocuri de noroc, se arată într-un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences. Studiul a fost efectuat pe două paciente care suferă de maladia Urbach-Wiethe, care afectează complexul amigdalian, centru în formă de migdală din creier care controlează frica și alte câteva emoții puternice. În momentul în care li s-a expus perspectiva de a pierde bani în timpul jocurilor de noroc, femeile nu s-au arătat deloc alarmate. Cercetătorii au descoperit că centrul fricii, din creier, nu s-a activat. Descoperirea oferă mai multe detalii asupra comportamentului economic al oamenilor, sugerând că specia umană a evoluat tinzând să devină precaută atunci când se confruntă cu perspectiva de a-și pierde hrana sau alte bunuri de valoare. „Testele de laborator și dovezile obținute pe teren sugerează faptul că oamenii evită adeseori riscurile ce implică pierderi, chiar și atunci când acele riscuri le-ar putea aduce câștiguri substanțiale. Această preferință comportamentală a fost denumită «aversiune față de pierdere»”, au declarat autorii studiului.