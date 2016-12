Fototerapia: soluţia inovatoare în tratarea bolilor de piele

Fototerapia: soluția inovatoare în tratarea bolilor de piele

În ultimele decenii, fototerapia a devenit una din opțiunile indicate pentru tratarea unor boli de piele precum eczema, psoriazis și vitiligo, care deși nu pun viața în pericol, o îngreunează în cele mai multe cazuri. Această procedură s-a dovedit superioară metodelor convenționaleîn ceea ce privește nu doar eficiența și eficacitatea, dar și siguranța în folosire atunci când se realizează sub supravegherea medicului dermatolog, într-un cadru special pregătit.Fototerapia a fost folosită încă din antichitate pentru tratamentul a diferite afecțiuni dermatologice, atunci când pacienții cu diverse suferințe ale pielii erau expuși la razele solare în scop terapeutic. Fototerapia modernă a început să fie folosită de la începutul anilor 1900. De atunci, progresele în tehnologie au jucat un rol semnificativ în îmbunătățirea tratamentului și eficiența rezultatelor.„Tehnologia s-a dezvoltat și astăzi permite folosirea de dispozitive foarte selective, în ceea ce privește lungimea de undă terapeutică ce reduce inflamația în piele și duce la vindecarea sau tratarea puseelor de boală. Efecte benefice sunt observate și atunci când este folosită pentru tratamentul mâncărimii, erupției polimorfe la lumină, lichenului plan, psoriazisului palmo plantar, pustulozei palmo-plantare și alte afecțiuni inflamatorii ale pielii”, explica dr. Laurențiu Vlădău, specialist dermatologie.Desfășurarea tratamentuluiÎn primă etapă are loc un consult, în urma căruia medicul dermatolog stabilește dacă afecțiunea de care suferă pacientul poate fi ameliorată în urma fototerapiei, după care este stabilită doza de început, astfel încât tratamentul să fie realizat în condiții de sigu-ranță.„Această doză se crește progresiv până când pielea devine roz, moment în care putem spune că tratamentul are eficiență maximă. Doza se menține pe tot parcursul tratamentului, eventual cu modificări minore în funcție de reducerea sau agravarea eritemului sau ședințe absentate. În general, se efectuează câte trei ședințe în fiecare săptămână, numărul total de ședințe fiind variabil, în funcție de afecțiunea tratată. În cazul psoriazisului, eczemei și dermatitelor, sunt necesare aproximativ 25-30 de ședințe, pe când, în caz de vitiligo, rezultatele apar după 50-60 de ședințe”, adaugă medicul dermatolog.Aparatura folosită utilizează raze ultraviolete B cu lungime de undă îngustă, care permite tratamentul îndelungat.Cu toate că afecțiunile pielii provoacă disconfort indiferentde vârstă, fototerapia nu este recomandată copiilor, femeilor însărcinate sau care alăptează, celor care folosesc medicamente imunosupresive și celor care au suferit în trecut de cancer de piele, în special melanom.Efecte adverseCea mai frecventă reacție adversă este înroșirea intensă a pielii și apariția unei reacții asemănătoare unei arsuri solare. Pielea normală se poate bronza pe parcursul tratamentului. Poate apărea mâncărime și senzație de disconfort, care sunt ameliorate de tratamente specifice. În unele cazuri este posibilă lipsa de răspuns a bolii la fototerapie.