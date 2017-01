Folosirea unei lenjerii intime strâmte vă poate îmbolnăvi de cistită

Purtarea unei lenjerii intime strâmte și neglijarea igienei corespunzătoare a zonei genitale sunt principalele cauze care duc la apariția cistitei. Medicii atenționează: infecția netratată se poate extinde la rinichi. Cistita este o inflamație a vezicii urinare și se datorează unei infectări cu diverse bacterii care colonizează colonul. Afecțiunea face parte din grupul infecțiilor tractului urinar și debutează în momentul în care bacteriile ajung în vezică, se fixează pe pereții organului și se multiplică. Potrivit dr. Cătălin Belinski, medic primar urolog, afecțiunea se manifestă prin dureri suprapubiene, discon-fort la urinat (senzații de arsură, urinare frecventă), urină tulbure. Cistita poate afecta și bărbații, dar în cazuri mai rare. În mod obișnuit, femeile sunt cele care acuză disconfortul caracteristic afecțiunii, pentru că uretra feminină este mai scurtă decât cea masculină, iar în cazul acestora zona genitală intră mai ușor în contact cu agenții patogeni din urină. Automedicația, exclusă Apariția infecției este favorizată de o serie de elemente conside-rate, în mod normal, de pacienți, fără importanță. Astfel, spe-cialistul a atras atenția că îmbrăcarea unei lenjerii intime strâmte, din materiale sintetice, ajută la răspândirea bacteriilor. De asemenea, aceeași consecință o au și partidele de sex mai dure, mai ales dacă survin după o perioadă de pauză. Medicul recomandă ca, după ce faceți dragoste, să mergeți la toaletă pentru a urina, în acest mod fiind îndepărtate bacteriile care dăunează. O atenție deosebită trebuie acordată igienei organelor genitale, medicul afirmând că este recomandată utilizarea dușului sau bideului după folosirea toaletei. Ca și în cazul altor afecțiuni, alimentația poate crea cadrul pentru dezvoltarea cistitei. Astfel, cafeaua, alcoolul, condimentele, sucurile favorizează proliferarea bacteriilor. Tratamentul constă în ingerarea de antibiotice, motiv pentru care se impune a fi aplicat de medic. „Automedicația, mai ales cea antibiotică, este mult mai dăunătoare pentru organism decât ne închipuim și, în plus, poate duce la apariția formelor cronice sau a complicațiilor, unele severe. De exemplu, la pielonefrită, adică infecția care s-a propagat la nivelul rinichilor și a aparatului urinar superior”, a afirmat specialistul urolog. Același efect îl are și netratarea afecțiunii. Sfaturi pentru prevenirea recidivei bolii Femeile care au fost diagnosticate cu cistită trebuie să evite, atât în perioada tratamentului, cât și după, pentru ca boala să nu recidiveze, mersul în picioarele goale și contactul cu apa rece. De ajutor este și folosirea unor comprese calde, cu semințe de in și flori de fân, pe partea inferioară a abdomenului, băile calde de șezut cu coada calului, ceaiuri diuretice, din frunze de mesteacăn, leuștean, dar și din gălbenele, cimbrișor și ienupăr, care au un efect antiinflamator. Pacientele nu vor consuma alcool și cafea și vor evita excesele sexuale.