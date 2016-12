Foloseşte terapia cu cristale pentru a ameliora durerile menstruale

Folosește terapia cu cristale pentru a ameliora durerile menstruale

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre modalitatile alternative de a atenua durerile menstruale este terapia cu cristale.Functionarea chakrei radacina si chakrei sexuale este reglata de cristale de culoare rosie si portocaliu, de exemplu, granatul si calcitul portocaliu. Daca ai menstruatii dureroase, malachitul, care este o piatra verde, este recomandat in mod special, potrivit sexgen.ro.Foloseste o piatra de mici dimensiuni. Pune-o pe abdomen si relaxeaza-te cu ajutorul unei muzici relaxante. Este si mai bine daca o tii in buzunarul din fata al pantalonilor sau in buzunarul de la camasa, astfel incat sa o tii aproape de zona dureroasa tot timpul.Cel mai important sfat pe care ti-l putem da este sa accepti menstruatiile ca parte a feminitatii tale.Iar ceea ce pot face majoritatea barbatilor pentru partenerele lor este sa nu se teama de menstruatie, sa o imbratiseze ca pe ceva ce "amandoi aveti".