FOCAR de TBC în localitatea Lanurile! TREI COPII şi o infirmieră sunt INTERNAŢI

FOCAR de TBC în localitatea Lanurile! TREI COPII și o infirmieră sunt INTERNAȚI

Trei copii și o infirmieră au fost internați pe secția de pneumologie a Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare cu diagnosticul de TBC. Medicii susțin că aceștia au luat boala de la bunicul lor care a suferit de tuberculoză în urmă cu șase ani. „În prezent, pe secția clinică sunt internați trei copii din localitatea Lanurile, cu vârste sub 14 ani, cu diagnostic confirmat de TBC. Boala s-a produs pe fondul îmbolnăvirii în trecut a bunicului copiilor și pentru a primi tratamentul de rigoare , am decis să i internăm.O altă suspiciune de boală este și cazul unei infirmiere de la o grădiniță din Ovidiu, internată și ea. În cazul acesteia, s-a realizat examenul de spută care a indicat probleme. Am declanșat o anchetă epidemiologică, însă țin să precizez că în cazul copiilor, tuberculoza nu este contagioasă”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Elena Danteș, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.