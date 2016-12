Foamete în Spitalul Judeţean!

Foamete în Spitalul Județean!

Modul cum ne hrănim influențează foarte mult starea de sănătate. Orice medic își sfătuiește pacienții să aibă grijă ce pun în farfurie, pentru a nu-și agrava boala, mai ales dacă este vorba de o afecțiune cronică. În acest context, hrana pe care o primesc bolnavii internați într-un spital trebuie să respecte anumiți parametri nutritivi și calorici, iar meniurile sunt stabilite de dieteticieni. Degeaba sunt stabilite însă meniurile, dacă nu există banii necesari pentru a asigura bucatele potrivite. În prezent, legea prevede că un pacient trebuie să mănânce de 5,4 lei pe zi (la această sumă se adaug[ TVA-ul, astfel că suma totală este de 7 lei). Suma este infimă și abia asigură strictul necesar de nutrienți, ne-a declarat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța. „Mâncarea este foarte bună, dar este puțină“ Anul trecut, serviciul de bucătărie al Spitalului Județean Constanța a fost externalizat, fiind preluat de firma Arimex Comexim 2000. La data respectivă, dr. Căpățână sublinia că, astfel, porțiile bolnavilor vor fi calculate la sânge, iar rudele nu vor mai trebui să vină cu borcanele de mâncare de acasă. Ba chiar se atrăgea atenția că se va interzice accesul cu mâncare de acasă în spital! Măsura, chiar dacă trecută pe hârtie, nu este pusă în practică. Neamurile continuă să intre în spital cu câte o caserolă cu fripturică sau cu ceva dulce, iar cadrele medicale se fac că nu văd. Acceptă, pentru că îi aud pe pacienți când se plâng. „Mâncarea pe care ne-o dă de la spital este foarte bună, nu pot să reclam nimic din acest punct de vedere. Dar este puțină. Dimineața ne-au dat o cutiuță cu margarină și un ou! Primim și carne, e drept, dar totdeauna porțiile sunt mici”, ne-a spus o pacientă. Meniuri cu lactate și carne Petre Preda, administratorul firmei Arimex Comexim 2000, a admis că porțiile sunt mici, dar de vină este alocația de hrană insuficientă primită de la stat. „Noi putem să dăm mâncare și de 2 lei de pacient. Să prepari o mâncare de cartofi sau o ciorbă de zarzavat nu este greu. Dar, dacă e să privim alimentația ca parte a tratamentului, așa cum trebuie, nu este suficient. Alimentația trebuie să se împletească cu actul medical, nu e doar mâncare și gata! Fiecare grupă de bolnavi are o anumită dietă, ce trebuie respectată”, ne-a declarat administratorul. Acesta a adăugat că, în funcție de fonduri, au grij[ ca, zilnic, meniurile să cuprindă lactate, legume și carne. Soluția pentru ca pacienții să fie hrăniți corespunzător este mărirea alocației de hrană. În acest sens, reprezentantul firmei private a trimis un memoriu către Ministerul Sănătății. „Alocația de hrană este de 5,4 lei plus TVA și nu a mai fost mărită din 2008. Suntem în 2011, prețurile alimentelor s-au triplat. Este nevoie de o creștere alocației, dar în concordanță cu prețurile”, a adăugat afaceristul. „Nu cer pomană“ Punctul său de vedere este susținut și de dr. Dan Căpățână. Medicul a subliniat că până și un deținut încarcerat într-un penitenciar al statului român primește o alocație de hrană mai mare. „Un pușcăriaș este hrănit de 11 lei pe zi; în schimb, cum poți să hrănești un copil sau un bolnav de cancer, cu trei mese pe zi, din 5,4 lei?”, a exclamat medicul. Managerul a subliniat că mărirea alocației nu înseamnă și suplimentarea fondurilor alocate spitalului. „Nu cer pomană nimănui, vreau să fiu bine înțeles! Nu cer bani în plus. Cer doar ca, din fondurile pe care le primim în baza contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, să putem să alocăm o sumă mai mare pentru hrană”, a declarat dr. Dan Căpățână. Opinia ministrului Sănătății La sfârșitul săptămânii trecute, în timpul vizitei efectuate la Constanța, ministrul Sănătății, Cseke Attila, a susținut că va solicita efectuarea unei analize. „Trebuie realizată o analiză, căci sunt mai multe spitale - nu unul, nu două, ci mai multe spitale, care se încadrează în alocația de 7 lei. Trebuie să vedem de ce sunt spitale care nu se încadrează”, a declarat ministrul. Promisiuni de hrană mai bună Săptămâna trecută, plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă privind mări-rea acestor alocații cu aproximativ 30%. Astfel, un bolnav adult ar urma să fie hrănit de 9,1 lei, iar un copil, de 10,4 lei. În schimb, o alocație mai mare ar urma să primească bolnavii de TBC și HIV/SIDA - 16 lei.