Fetiţele din clasele a VI-a şi a VII-a vor fi vaccinate împotriva cancerului de col uterin

Începând cu data de 23 noiembrie

Fetițele din clasele a VI-a și a VII-a vor fi vaccinate împotriva cancerului de col uterin

Ministerul Sănătății a anunțat că, potrivit sondajului de opinie realizat după campania de informare „Tu decizi pentru sănătatea fiicei tale. Informează-te!”, 52% dintre părinții chestionați au fost de acord ca fetițele lor să fie vaccinate împotriva cancerului de col uterin. Prima etapă a vaccinării se va desfășura în perioada 23 - 30 noiembrie, iar următoarele două, în lunile ianuarie și mai 2010. Imunizarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) este recomandată de numeroase organisme internaționale din domeniul sănătății și realizată în majoritatea statelor. Reprezentanții Ministerului Sănătății din țara noastră au stabilit însă să nu reia programul de vaccinare împotriva HPV (virusul responsabil pentru apariția cancerului de col uterin) decât dacă, după campania de informare desfășurată la nivel național, părinții fetițelor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani își vor da acordul. Campania de informare „Tu decizi pentru sănătatea fiicei tale. Informează-te!” s-a desfășurat în intervalul iunie - octombrie, perioadă în care medicii de familie, cei școlari și diriginții claselor a VI-a și a VII-a le-au transmis părinților date privind beneficiile și riscurile vaccinării împotriva HPV. 52% dintre părinții chestionați au fost de acord cu vaccinarea La sfârșitul lunii octombrie, în baza unui contract încheiat cu Ministerul Sănătății, compania GfK România a realizat un sondaj de opinie pe 1.044 de părinți, a căror fetițe se încadrează în grupul țintă. Ministerul Sănătății a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, rezultatele sondajului: „52% dintre cei care și-au exprimat o decizie de acțiune sunt de acord ca fiica lor să primească vaccinul, 90% dintre părinții intervievați consideră că vaccinul trebuie să fie oferit gratuit în cadrul programului național de imunizare, iar 24% dintre părinții intervievați au răspuns că au nevoie de mai multe informații pentru a lua o decizie”. Prin urmare, dr. Cristian-Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a arătat că vaccinarea împotriva HPV se va desfășura în trei etape. În perioada 23 - 30 noiembrie, fetițele din clasele a VI-a și a VII-a vor fi vaccinate cu prima doză, urmând ca a doua și a treia doză să le fie administrate în ianuarie și mai 2010. „Se va proceda similar altor campanii școlare de vaccinare, iar data în care se face vaccinul este anunțată cu câteva zile înainte. Fetițele vor fi vaccinate de medicul școlar sau de medicul de familie care are în arondare școala respectivă. Înainte de vaccinare, fiecare elevă va fi evaluată de medicul vaccinator, iar ulterior administrării injecției va fi supravegheată timp de 15 minute”, a afirmat reprezentantul ministerului. La nivelul țării sunt aproximativ 220.000 de fetițe care ar putea be-neficia de acest vaccin. Secretarul de stat a adăugat că vaccinarea nu este obligatorie, dar este „ferm recomandată de către autoritățile medicale naționale și internaționale”. 94% dintre cazurile de cancer, prevenite prin vaccinare și screening Dr. Cristian-Anton Irimie a mai precizat: „Statisticile demonstrează că vaccinarea adolescentelor împotriva HPV și screening-ul periodic prin testul Babeș-Papanicolau pot preveni 94% din cazurile de cancer uterin. În fiecare an, peste 40.000 de românce au diagnosticul cancer de col uterin. La peste 3.000 de cazuri noi diagnosticate anual, se înregistrează peste 2.000 de decese din cauza acestui tip de cancer. Imunizarea anti-HPV este o șansă la viață pe care o acordăm fiicelor noastre și pentru că părinții au înțeles importanța acțiunii, campania de vaccinare va fi reluată”. Vaccinul ajută la dezvoltarea unei imunități împotriva tulpinilor oncogene HPV 16 și HPV 18. Specialiștii spun că, din datele existente, vaccinul ar asigura imunitatea pe o perioadă de cinci ani. Printre efectele adverse care pot apărea se numără durerea și edemul la locul vaccinării, dureri de cap, greață, vărsături, dureri musculare, toate fiind de scurtă durată. Părinții care încă nu și-au format o opinie și au neclarități pot consulta, pentru mai multe informații, pagina web www.informarehpv.ro sau pot solicita date prin e-mail intrebari@informarehpv.ro și numărul de telefon gratuit 0-800-800-008. „Cancerul de col uterin este o boală care poate ucide și prin ignoranță. Acest tip de cancer poate fi tratat dacă este depistat la timp și, iată, poate fi prevenit, scutind astfel femeile de suferințe fizice și psihice imense”, a mai declarat dr. Cristian-Anton Irimie. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, ne-a spus că la nivelul județului nostru sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, anual, aproximativ 120 de femei.