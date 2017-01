Fetele intră mai greu în şoc traumatic

Fetele intră mai greu în șoc traumatic

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fetele intră mai greu în șoc traumatic care să conducă la deces, comparativ cu băieții, deoarece hormonii feminini joacă un rol important în privința supraviețuirii după traumatisme, potrivit unui studiu citat de Reuters Health. „Dacă urmărim frecvența șocurilor cauzate de traumatisme, fetele au o rată de supraviețuire cu 2,5% mai bună decât a băieților, în cazul unor răni similare", a precizat dr. Adil H. Haider de la Johns Hopkins School of Medicine din Baltimore, Maryland. Doctorul a comparat ratele de supraviețuire a 46.800 de copii cu vârste de până la 17 ani, înregistrate în registrul național de traume pediatrice al Statelor Unite între aprilie 1994 și septembrie 2001. Cercetarea a relevat că la preadolescenți, adică la aproximativ 700 de copii, băieți și fete cu vârste sub 11 ani, nu au existat diferențe în rata de supraviețuire după traumatisme, însă diferențele au apărut după vârsta de 12 ani, când începe și diferențierea hormonală. La adolescenții între 12 și 17 ani, cercetătorii au observat că rata de supraviețuire după șoc traumatic este mai mare la fete decât în cazul băieților, iar dr. Haider consideră că hormonii feminini sunt cei care au un efect de protecție care împiedică instalarea șocului traumatic și a decesului. Haider a concluzionat că pe viitor ar putea fi manipulați hormonii sexuali pentru a îmbunătăți supraviețuirea celor care suferă răni grave și ar fi în pericol de a intra în șoc traumatic.